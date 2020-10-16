蘇格蘭一名護理師養了一隻法國鬥牛犬，日前愛犬趁她外出時，竟偷溜進她的房間，並叼出朋友送她的「情趣用品」，隨即還溜到屋外逛街，馬上抓住鄰居的目光，而護理師在丈夫的告知下，才知道自己的私密物被曝光，讓她非常尷尬。

Incase you didn’t already know, I love my dog. The end. pic.twitter.com/CavfEm9S88 — Paula Ramsay (@PaulaRamsay1) September 13, 2020

根據《太陽報》報導，27歲護理師拉姆齊（Paula Ramsay）養了一隻法國鬥牛犬卡洛斯（Carlos），日前她休假外出時，丈夫安德森(Dale Anderson)在推特發文，只見卡洛斯滿臉無辜的站在屋外，而嘴裡竟還叼著一根「男性假生殖器」的情趣用品，尺寸甚至是狗嘴的一倍大，讓拉姆齊當場害羞不已。

My doggo is so handsome 🐶❤️ pic.twitter.com/jNFpkfFWAG — Paula Ramsay (@PaulaRamsay1) July 15, 2020

原來拉姆齊的朋友亞倫（Aaron），先前惡作劇送她一根情趣用品，豈料愛犬趁她外出時，竟從床底叼出它，最有趣的是，卡洛斯原本只在家中前院玩耍，豈料當天牠竟還開心的奔出屋外，情趣用品全被鄰居看光，丈夫安德森發現後，隨即將這一幕爆笑畫面拍下，照片中卡洛斯一臉無辜，讓拉姆齊看得哭笑不得。

拉姆齊事後也開玩笑地說，她住在一個鬧區主道路上，卡洛斯還大剌剌的叼著情趣用品逛街，「我不會再回去了」。PO文獲得4.1萬人按讚，不少人笑著回應「想像一下，如果牠把情趣玩具當木棍，甚至試圖跑去跟鄰居玩，把它放在對方腳旁或手上，這樣才更尷尬」、「最萌豬隊友啊！」。