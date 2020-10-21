蘇軾是北宋文豪，為「唐宋八大家」之一，他非但文采過人，妹妹也是一名才女，人稱蘇小妹。當年，蘇軾與和尚佛印相識時，因為志趣相投，很快成為至交，而蘇軾經常在蘇小妹面前誇讚佛印才華橫溢，讓蘇小妹興起較勁的心態，某天她故意出了上聯戲弄佛印，沒想到戲弄不成，反倒被將了一軍，讓她又羞又窘。

蘇軾與佛印交情頗好，經常聚在一起吟詩作對、談古論今，蘇軾在蘇小妹面前也經常誇獎佛印博學多聞、才思敏捷，不過此舉讓心高氣傲的蘇小妹聽了相當不服氣，總想找機會和對方切磋文采。

某天，佛印上門拜訪蘇軾撲空，碰巧遇見了蘇小妹，便有禮貌的問道「請問，蘇兄在家嗎？」蘇小妹眼見機不可失，不但沒有理會他的提問，反倒古靈精怪的出了上聯要考考對方，劈頭就說「人曾是僧，人弗能成佛！」一句話既能表現出蘇小妹自己的文采，還暗藏對佛印的嘲諷之意，一語雙關。

面對突如其來的刁難，佛印一時不知所措，蘇小妹眼見對方呆若木雞的模樣，心中暗自訕笑「什麼飽學之士，還不是被我一句上聯難住了，兄長言過其實了！」但佛印也沒因為被冒犯而生氣，反倒認為蘇小妹未經世事，難免有點輕狂，加上又是好友的妹妹，忍不住興起了逗弄對方的念頭。

佛印隨即對了下聯，說道「女卑為婢，女又可稱奴」，整句不禁對仗工整，又反擊了蘇小妹的嘲諷，讓她當場羞愧難當，無地自容，卻也對佛印的才學暗自佩服，並告訴佛印兄長歸來的時間。而兩人也因為「不打不相識」成了至交，經常互相討教切磋。