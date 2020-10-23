現代人工作忙碌，每每睡醒睜開眼就趕著上班，想到市場買新鮮現宰肉品，只能趁著周休假日才有餘裕，對此，就有網友不禁好奇，「市場的肉跟賣場的肉比起來，哪邊比較新鮮呢？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（22日）在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》PO文問道，「請問大家，市場的肉跟賣場的肉比起來，哪邊比較新鮮呢？賣場的肉是現宰現冰嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「有空我是習慣去肉攤買肉，賣場的大多是解凍肉」、「我媽都是去市場買居多～口感有差」、「市場肉比較新鮮是種迷思，我就在市場買過放冰箱到晚上黑掉的肉」、「市場要挑有冷凍設備的，真的會比賣場或沒有冷藏的攤販好吃很多」、「市場凌晨2點多就把豬放攤上，等清晨商家才切割販售一直到營業結束，以往跑大批發市場看怕了！我個人是不買」。

不過也有人提醒「要去市場買肉的話，建議早一點去買，大概6-7點左右，能越早越好」、「市場買肉雖然可以現挑部位，但是沒有冷藏，新鮮問題有疑慮，建議早點去選購」、「市場的肉好吃，但保存狀況不佳，有時候已經開始變質，只是我們聞不出來。自己也買過好幾次壞掉的」。

貼文更釣出知情者透露，「我嫂嫂在全聯肉品供應的中央廚房工作，她說她上班時都是穿著厚厚的防寒外套，在低溫環境中不斷的切肉。所以我知道全聯肉品都是低溫下分切包裝的」。