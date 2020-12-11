晶華旗下Just Grill擁有地利優勢，可看101煙火。圖為跨年煙火海陸派對特餐。（晶華提供）

想要近距離欣賞101煙火？ 可以不用在信義區人擠人，也可以不用花大錢入住酒店，晶華酒店位於信義區誠品書店六樓的Just Grill坐擁一片城市秘境，即日起推出「跨年煙火海陸派對」活動，12月31日晚間9點至凌晨12點半、每人5,500元起，即可於餐廳內大啖龍蝦與牛排、暢飲知名酒莊葡萄酒、隨著熱情的電音，前往位於誠品大樓七樓的景觀花園，現場直擊精彩萬分的跨年煙火秀，迎接2021年的來臨。

台北101跨年煙火秀堪稱全台最吸晴的跨年活動，每年都會吸引百萬人前往朝聖，鄰近飯店也積極把握年度最後一檔的聚餐或住宿商機，推出多款優惠專案搶客。位於台北信義區誠品書店六樓的Just Grill，擁有地利優勢，挑高兩層樓、正對101大樓的無敵落地窗景，佐以CP值超高的炭烤牛排與精緻海鮮，每到跨年夜總是高朋滿座，延續去年推出即大受歡迎的跨年晚宴，Just Grill今年將再度邀請消費者前來同歡。

Just Grill推出的「跨年煙火海陸派對」，內容包括滿佈餐檯的繽紛鮮翠沙拉吧、鮮純味美的黑松露澄清湯，主菜每人可任選6盎司的美國黃金菲力牛排、8盎司的美國頂級肋眼牛排、或是肉質彈牙的西班牙伊比利豬排，以及新鮮美味的時令鮮魚拼大明蝦，每一道主菜都附贈半隻肥美的炭烤波士頓龍蝦；主菜之後，還有豐盛的水果、主廚特製甜點、哈根達斯冰淇淋以及紅白酒無限暢飲，用餐期間也安排有知名DJ駐場，以沙發電音醞釀跨年的熱鬧氛圍。

接近午夜時，Just Grill的服務人員將貼心地引領賓客們前往位於誠品大樓七樓的景觀花園，一邊品啜迎賓飲品、一邊期待凌晨12點的倒數時刻，近距離欣賞一年一度、熱鬧非凡的101煙火大秀，迎接2021年的到來。歡迎您呼朋喚友、與Just Grill共度歡欣鼓舞、獨一無二的倒數派對。

(中時 )