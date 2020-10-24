擁有一棟自己的房子是不少人夢寐以求的事情，也是許多人一輩子汲汲營營的奮鬥目標，但也有人是含著金湯匙出生。大陸深圳一名楊姓包租公光靠租金就能月收60萬人民幣（約新台幣260萬），不過他卻感嘆自己「人生毫無意義」，讓網友羨慕直呼「有錢人的生活，就是這麼樸實無華且枯燥」。

綜合陸媒報導，深圳一名楊姓房東繼承了父母的房產，總共有7棟房子能收租，加上深圳近年來急遽發展，連帶租金水漲船高，他每個月光靠收租就能入帳60萬人民幣（約新台幣260萬）。

不過楊男沒有因此感到滿足，經常感嘆自己人生毫無意義，「我十分羨慕外面工作的人，認為他們的生活十分充實，但自己每天活得都很空虛，精神上沒有滿足感，即使是每天花錢也只有一時的快樂」。

最後他決定成為一名計程車司機，每天早出晚歸，讓自己的生活愈發忙碌充實，並且非常滿意自己的現況，「現在每天都有事情做了，雖然不缺這些錢，但精神上還是有了依託」。

楊男的故事曝光後隨即在網路上引起網友熱議，不少人羨慕直呼「有錢人的生活，就是這麼樸實無華且枯燥」、「我也想要這麼空虛無意義的生活」、「看完只羨慕能有這樣的煩惱」、「我在深圳，你可以把你的痛苦分一半給我」、「沒了這60萬，我看你人生更加崩潰」、「開家公司罵罵人不好，偏要去找罵」。