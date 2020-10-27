受到新冠肺炎疫情影響，觀光產業受到重創，不少店家也被迫倒店，包括台北士林夜市和高雄六合夜市攤商更是苦不堪言，不過日前就有網友不禁好奇，為何位於台中的逢甲夜市及一中商圈似乎不受影響？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（26日）在PTT「八卦板」以「台中人會去逛一中街夜市或逢甲夜市嗎？」為題，PO文指出，近日士林夜市和六合夜市雙雙出現倒店潮，讓他不禁聯想到，台中也有不少知名夜市，包括一中商圈和逢甲夜市，「不過感覺應該沒什麼影響…台中在地人也會逛這兩個夜市嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「會啊！其實這兩個本來就是商圈」、「常在逢甲便當街混的，覺得沒太大差異，最近還時常有畢旅學生團來逛還是很擠」、「逢甲吃的還是滿多的，但是人潮和以前比有比較少」、「逢甲沒百貨又沒捷運很傷，至少一中街交通好太多」。

也有不少在地人點出逢甲夜市和一中商圈屹立不搖的關鍵，在於「那已經是生活上的商圈了」不是單純的夜市，「一中會逛的當地人主要不是去吃東西的吧」、「逢甲跟一中對台中人來說不是吃東西的地方」、「一中街跟逢甲客源本來就很穩固了！有學校差很多！」、「一中那邊光有水利大樓，補習班學生夠多就可以養活一堆賣吃的」、「一中街有補習大樓，有一中、台體、中國醫…眾多學校都在旁邊」。