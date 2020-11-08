現代人工作壓力大，或是在長期姿勢不良的情況下，經常會有腰酸背痛等症狀，日前就有一名網友透露，前往一間私人物理治療診所求診，沒想到光是看診費就高達2000元，整個療程幾乎和一次300元的國術館差不多，讓他錯愕直呼「物理治療診所到底在貴什麼？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（7日）在PTT「八卦板」PO文透露自身腰酸背痛的症狀愈發嚴重，於是就到阿姨介紹的私人物理治療診所就醫，沒想到診療費竟然高達2000元，且並無健保給付，讓他十分錯愕，「雖然還算付得起，不過整個療程感覺也就壓一壓，按一按，轉一轉的，和以前去國術館一次300元在做的事差不多啊！」後來他去了2次就不去了，但也忍不住好奇問道「有沒有物理治療診所到底在貴什麼的八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「物理治療是看病，看完要照處方復健」、「不必要，自己上網找伸展和運動的資訊比較實際」、「久坐腰酸背痛，只要把握一個要點，就是反駝背的運動方向」、「可以去看看運動相關的復健門診，醫生會建議你可以做哪些運動去改善你目前的狀況」、「正牌的物理治療有公定價欸」、「重點是徒手治療」、「該花的還是要花，老了就知道痛」。

也有知情網友表示「復健能改善的有限，很多疑難雜症還是得靠物理治療」、「自費物理治療比較有效比較貴啊」、「物理治療照理說還會叫你回家要做某些運動復健，自費的有時會有更先進的治療儀器，像骨震波啥的，甚至有健身房會教動作，自費物理治療會崛起一定有原因」、「這是合理價碼啊」、「至少我付了2000元真的有用啊，電療電到死都沒有用」、「推徒手物理治療，我頸部問題搞很久都沒好轉，碰到徒手好轉7-8成以上」。