加拿大因為福利制度和生活品質優良，是不少人嚮往的居住地。但有網友就好奇想知道，為何語言文化相近的美國和加拿大不合併成同一個國家呢？文章曝光後有知情人士就點出2關鍵原因，甚至直言「他們根本不想。」

一名網友在PTT八卦板以標題「美國和加拿大為何不合併成一個國家？」發文，表示加拿大和美國同語文也同種族，土地又比鄰，再加上加拿大地廣人稀，北部大部分都是沒用得冰原，精華地區溫哥華、多倫多、渥太華都十分靠近美國，讓他不禁好奇「為何兩國不直接合併？合併後國土面積僅次於俄羅斯，北美洲大一統不是很好嗎？」

對此，有一名了解內情的網友就出面解釋，表示雖然加拿大人經常被美國人嘲笑，但他們根本不會想跟美國合併，反而是美國人想當加拿大人想得要死。他也舉出2點關鍵，一個是「福利」，加拿大是社會主義的國家，福利雖然沒有到非常好，還是完勝美國，尤其是醫療方面。另外他也指出「加拿大的城市也算是產業重地，溫哥華就搶了好萊塢一部分產業，多倫多聽說是AI重鎮」最後更直言「不要把加拿大想的很不堪，好像一定要跟美國合併」。

事實上，在美國大選期間，不少美國人對未來社會的經濟、政治感到憂慮，讓「如何移居加拿大」一詞成為當時美國人最熱門的Google搜尋關鍵字，甚至一天暴增700%。不過美國人若想要移居加拿大可不是容易的事，除了現在邊界因為疫情關閉，也要根據語言、教育、工作等因素來確定是否有資格，過程需要耗費半年的時間。