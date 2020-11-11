大火中出現新物種！澳洲去年9月受野火摧殘，使無數野生動物喪命，嚴重破壞當地部分生態鏈，而研究團隊近日發現，當地原本瀕危的大型滑翔有袋動物（Greater glider）竟然並非單一物種，又多了兩種新物種，這也表示澳洲的生物多樣性變得更豐富。

One of the world’s biggest gliding mammals, Australia’s once-common and unique greater glider, actually comprises three... 由 Guardian Australia 發佈於 2020年11月6日 星期五

根據《衛報》報導，大型滑翔有袋動物（greater glider）俗稱為「大滑翔」，體型與貓差不多，屬於夜行性動物，白天生活在空心樹內，主要食物為桉樹葉，可打開手肘下膜，以滑翔的方式飛行約100公尺，不過牠們的棲息地因去年的野火，被燒毀了三分之一，因此被當地政府列為瀕危動物。

而近日研究員對「大滑翔」進行多樣性陣列（DArT）測序，發現過去原有的「大滑翔」，被視為單一物種的「大袋鼯屬（Petauroides volans）」，但如今則由3個同屬不同種的物種構成，分別被命名為「Petauroides minor」及「Petauroides armillatus」，牠們與「大滑翔」同樣只吃桉樹葉，生活於大分嶺（Great divide Range）沿線森林內。

而「大滑翔」分布非常廣泛，從昆士蘭州北部至維多利亞州南部都有被發現過，而3種不同物種族群具基本地域區隔，分別分布於北部、中部及南部，而詹姆士庫克大學(James Cook University)研究員麥格雷戈（Denise McGregor）表示，「先前就有在猜測，大滑翔不只一個物種，如今我們也有DNA證據，證實這項假說」。

澳大利亞國立大學(ANU)野生動物生態學系揚托布博士（Dr. Kara Youngentob）認為，2019年的大火對於物種的影響甚大，「這意味我們對於這2物種一無所知，假若不開始著手研究，未來也可能會失去牠們，近幾十年來，由於人類濫墾濫伐，再加上森林大火和全球變暖，導致氣溫變高使有袋動物難以忍受，因此大滑翔數量急劇下降」。