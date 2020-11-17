獅子被當成病貓！南非洲西面的納米比亞Ongava Game Reserve自然保護區內，一隻胡狼(Jackal)經過水坑時，被一旁準備喝水的獅子，當成「坐墊」壓在地上，而胡狼不僅沒有逃跑，甚至站起來與獅子面對面怒罵，而獅子只是待在原地，靜靜的聽胡狼訓斥，形成非常有趣的畫面。

保護區創始人斯特拉福德(Ken Stratford)表示，每當旱季即將結束時，水坑附近就會聚集許多動物，而當天他與團隊進行拍攝時，發現一頭成年雄獅在水坑旁準備喝水，而身後出現一隻黑背胡狼，欲要從獅子的背後經過，而忙著喝水的獅子當下並沒有發現，蹲低身體時正巧坐在胡狼身上。

胡狼被當成坐墊後，當下氣得鑽出來，連忙起身看是誰在搞鬼，有趣的是，牠看到獅子後並未趕緊逃開，而是與獅子面對面，不斷的對牠咆哮，好像是老大在訓斥小弟一樣，而獅子只是待在原地，無奈的看著胡狼生氣，還伸出前肢打獅子的臉，甚至咬了牠的鬃毛，差點把獅子惹毛後，胡狼便自行離開。

斯特拉福德透露，「不論貓科還是犬科，通常在晚上出入水坑，之前看過胡狼對上鬣狗，但未曾有過如此兇悍的胡狼，敢與獅子大小聲。而對於獅子而言，胡狼只是惱人的小傢伙，並不會構成威脅，也不會是牠狩獵的對象」，因此獅子才沒有多加理會，不過讓斯特拉福德感到驚訝的是，胡狼遇到危險情況時，通常都會敢緊逃脫，沒想到這一次竟會與獅子面對面對質。