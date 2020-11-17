加拿大新斯科細亞省（Nova Scotia）一名退休警察，2011年開始在youtube上傳餵浣熊的影片，由於浣熊數量非常多，他經常會被淹沒在浣熊堆裡，畫面非常有趣，而他也因此擁有30萬粉絲，有些影片的觀看次數甚至多達百萬，而他為何每天都要辛勤的餵野生浣熊，原來這是她去世17年亡妻的心願。

25隻浣熊圍在退休警身邊，宛如喪屍一樣瘋狂的討食物(影片來源/youtube/James Blackwood - Raccoon Whisperer)

根據《每日郵報》報導，詹姆斯（James Blackwood）先前上傳一部影片，只見25隻左右的浣熊，守在屋外等候，期間甚至還用爪子刮玻璃窗，而詹姆斯便準備一大盒約3公斤重的熱狗走出來，隨後坐在屋外的椅子上，浣熊嗅到食物跟在腳後跟走，如同喪屍一樣全靠在他的身上，幾乎快把詹姆斯淹沒了。

期間有些浣熊蹲在地上，彎著前肢等詹姆斯放飯，有的則急忙的跳在椅子上，直接跟他索取熱狗吃，3公斤的熱狗很快就被吃光，詹姆斯也寫到，餵食時的氣溫為-6℃，「外面下著大雪且溫度很低，所以浣熊非常的餓，牠們必須儲存足夠的熱量，才能度過這個漫長的冬天」，通常放飯時間為晚上11點，有時他也會準備花生醬三明治和餅乾餵浣熊。

詹姆斯也提到，他的亡妻於1999年，撿到一隻被車撞的浣熊，因此也開啟他們照顧浣熊的習慣，「這是我妻子的遺願，她於2003年因癌症去世，在病床上拜託我照顧浣熊、愛貓還有母親」，而從那一天開始，他就一直在履行妻子的願望，受到氣候的影響，因此浣熊並沒有狂犬病，但有蝨子、跳蚤和蠕蟲等問題。