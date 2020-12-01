世界上前三毒的藍環章魚，竟然出現在泰國夜市。泰國當地街頭燒烤攤上，有民眾看到藍環章魚與其他海鮮食材串在一起，準備烤熟後出售，但由於藍環章魚毒性強，身上攜帶的劇毒，可在幾分鐘內殺死26名成年人，因此當局也發出緊急警告，呼籲民眾千萬別食用。

“ปลัด ทส. มอบกรมทะเลแจ้งทุกจังหวัดด่วน หมึกบลูริงพิษถึงตาย โดย รมว.วราวุธ... 由 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 發佈於 2020年11月30日 星期一

綜合泰媒報導，日前有民眾逛巴吞他尼（Pathum Thani）的夜市，期間發現燒烤攤販竟在賣烤藍環章魚(blue ringed octopus)，趕緊向相關單位通報，而曼谷海洋與海岸資源部（DMCR）也po文提醒，儘管章魚沾上醬汁後燒烤相當美味，但在購買前一定要留意，假若發現攤商販售藍環章魚，絕對不要買來嘗鮮。

普吉島海洋生物中心（PMBC）負責人江傑（Kongkiat Kittiwatanawong）則表示，藍環章魚毒性甚至比眼鏡蛇還強，毒液能承受高達攝氏200度的高溫，因此使用火烤等烹煮方式，也難以破壞毒素，不僅如此，目前也沒有對應的解毒劑，提醒民眾吃章魚前應該多看幾眼，以免為了滿足一時的口腹之欲而喪命。

藍圈章魚僅高爾夫球大小，全身布滿藍色或紫色的圓圈花紋，會以皮膚的色素細胞將自己隱藏於環境中，唾液中含有極強的毒素，主要的神經毒目前確認為河豚毒素，毒性可達氰化鉀的850倍以上，一隻藍環章魚所攜帶的毒素，在數分鐘內可殺死26名成年人，可算是世界上毒性最強的水生動物之一。