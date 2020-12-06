俗話說：「塞翁失馬，焉知非福」，有時候發生預想之外的事情不一定就是壞事。在漢朝時期，有一名宮女就因為太監粗心寫錯字，而搖身一變成為了當代皇后，讓她的娘家人也都一同享福，就連她的兒子也坐上了「皇帝大位」！

根據《每日頭條》報導，竇猗房出身清河郡觀津，在西漢初期時以家人子（西漢時無職稱宮女的稱號）的身份被選入宮服侍皇太后呂雉；不久後，呂雉便將一批宮女送出宮、賜予諸侯王，竇猗房也是其中一人，因為她的家鄉就在趙國，所以特地請求負責此事的太監把她送到趙國去，但這名太監雖然答應了，卻一時粗心，將竇猗房排入了送去代國的隊伍當中。

代國距離家鄉與家人更加遙遠，讓竇猗房非常難受，沒想到她卻因禍得福，得到了代王劉恆的寵幸，替他生下了一女兩子，雖然當時劉恆娶有正室，但對方很快就因病去世，就連膝下孩兒也都相繼逝世，等到劉恆登基成為漢文帝時，便將竇猗房的長子劉啟封為皇太子，將竇猗房立為皇后。

雖然在成為竇皇后期間因病雙目失明，再加上文帝擁有新寵慎夫人和尹姬，但兩人都沒有兒子，因此並沒有辦法撼動竇皇后的地位，而她也十分長壽，歷經了漢文帝、漢景帝和漢武帝的時期，一路從皇后、皇太后做到太皇太后，因為崇尚「道家」也對「文景之治」有著不可沒的影響力，最終在建元6年去世，與漢文帝合葬於灞陵，結束了幸運又傳奇的一生。