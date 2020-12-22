明太祖朱元璋出身貧寒，痛恨貪官汙吏，登基後便大刀闊斧整頓吏治，頒布了有史以來最為嚴厲的刑法律例，並建立了十分完善的言官制度，當時有一位言官叫做曾秉正，因為剛正不阿、能言善辯被朱元璋看重，無奈卻也因為仗義執言被朱元璋所罷官，甚至還遭受了「腐刑」閹割之苦，淒涼下場讓人不勝唏噓。

曾任陝西參政、後任通政司正使的曾秉正，一生飽學詩書，雖然言官等級不大，但是權利十分的大，上能諫言皇帝下能懲治奸臣，因此舉凡地方到中央，曾秉正揭露了不少弊端，時常將百姓的苦難和冤屈上報，所以備受百姓愛戴，人稱「曾青天」。

不過也因為不懂圓滑，言詞犀利直接，有時候朱元璋犯錯，曾秉正也會直言不諱的當眾指責，剛開始朱元璋還會聽，但被罵久了心裡難免不痛快，加上過去被曾秉正得罪的官員不斷在皇帝身邊說曾秉正的壞話，朱元璋最終罷去了曾秉正的官職。

曾秉正被罷官後縱使滿腹委屈，也只能摸摸鼻子回老家，但因為太過清廉，「貧不能歸，鬻（ㄩˋ，販賣）其四歲女」。一個堂堂官員卻連一點多餘的財產也沒有，最後在走投無路之下，曾秉正便將自己4歲的女兒賣了，這才湊齊回老家的路費。

曾秉正「鬻女」的消息傳到朱元璋耳裡，「帝聞大怒，置腐刑，不知所終」。朱元璋認為，正三品官員每月俸祿為35石，這些俸祿足以讓曾秉正一家富貴有餘，但這位昔日滿口仁義道德的人竟然賣女兒維生，實在不配為人父母，於是下令處以腐刑，可說是最慘清官了！