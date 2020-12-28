娛樂8點半》 香港女星趙哲妤（Uny）曾和不少富二代傳緋聞，卻都沒有結果，更遭前男友「射後不理」逼她墮胎，但她選擇獨力承擔，生下孩子當未婚媽媽，她認為孩子就像上天的恩賜，有了小孩之後她也終於懂愛是什麼，她的人生也得以重新開始。

趙哲妤曾加入性感女子組合Jelly Girls，2010年參選中國小姐，獲得香港區冠軍及全國季軍，更奪下最佳儀態奬、最具氣質奬、美善全城奬、及最上鏡小姐奬，自此開始為人所熟悉。

趙哲妤曾參選中國小姐，獲得香港區冠軍及全國季軍。(圖／翻攝自東網)

2011年推出寫真書大賣，又主演多部電影，包括《怪談電影1》、《怪談電影2-屍骸之路》、《香港航空特約-還愛》等，2013年正式加盟有線電視成為主播，主要負責飲食及綜藝節目，最為人所熟的代表節目是香港有線電視的《為食情報局》。

有顏又有身材的她，頭腦也相當聰明，先後在英國巽德蘭大學（University of Sunderland）攻讀工商管理學士，以及英國密德薩斯大學（Middlesex University）攻讀新聞系外，還在香港修讀英語碩士課程。

不過比起演藝事業，她的感情生活更是為人津津樂道，追求者眾多的她，曾和歌手鄭欣宜舊愛Mark Ryan傳緋聞，還被拍到與周麗淇前男友兼紗廠太子爺Eric車裡激戰，後又被拍到與投資公司老闆Jeff疑似去酒店等。

不過更讓外界震驚的是，2016年9月，趙哲妤宣布未婚懷孕六個月，而孩子的爸爸是拍拖兩、三年的圈外男友，對方比她大十歲，從事金融生意，但兩人已經分手，同年聖誕節她生下女兒趙真羽（Natalie）

而之後她受訪，回憶當初宣布懷孕，竟遭到前男友要求墮胎，她最後決定獨力承擔，父「前世欠了他的，他對不起的不是我，他對不起小朋友，對不起自己，上天讓我知道孩子是我的責任。」

而趙哲妤除了未婚當媽之外，更不幸的是女兒未滿1歲時，就發現聽力出現問題，患上「感音神經性弱聽」，既是雙耳全聾，她用盡中、西醫各種治療方法，最後選擇植入人工耳蝸，幸好女兒接受手術後聽力慢慢回復。

趙哲妤現未婚，獨力撫養女兒。(圖／翻攝自東網)

而她為了女兒，去報讀語言病理學課程，這樣和女兒在溝通上有很大進步，她也透露「女兒現在已可自己唱全首兒歌，很厲害」。而作為單親媽媽，要自己照顧小孩，還有經濟上的重擔，她也坦言賺錢並非人生最重要的，她認為錢夠用就好，更何況孩子肯黏著自己的時間不長，她要好好珍惜。

(中時新聞網)