前總統陳水扁今天首秀主持「有夢上水」廣播節目，訪問廣播界大老石川，陳水扁坦言自己非常緊張，現場拜石川為師。陳水扁也在節目中分享當年休學重考的人生選擇，並以自身經驗，鼓勵年輕人走一條創新且人煙稀少的路，「這個時代比別人慢就輸了」。

陳水扁今天在微微笑全國廣播網全程以閩南語主持勵志人生的聯播節目，第一集請到在廣播界30多年的石川擔任來賓，陳水扁笑稱對自己的首秀非常緊張，要拜石川做「師公」，石川也坦然接受做阿扁的「師父」，並表示因為阿扁對廣播較生疏，由他來開場，兩人也主客易位，由石川訪問陳水扁。

陳水扁在節目中表示，他這輩子從未想過會做過台灣總統，對於自己踏上政治路，他說，很多事情不是個人能選擇的，說是被逼也好，或者說時間走到那個當下，就是要如此做這樣的選擇。

他也引用管理大師的名言，強調做任何事就是要「做得對，做得好」，不然就乾脆不做，並提到自己小時候家裡窮，家裡都是借高利貸供他讀書，不敢讀不好，只能認真的去唸。

由於父母不識字，對他的任何選擇都不會干涉，陳水扁提到當年自己唸台大商學院發現不適合，就決定休學重考選擇法律系就讀，他也奉勸為人父母的，應該依照孩子的興趣由他們自由發展，「過度干涉不見得是好事」。

雖然自己從小學開始，唸書都是第一名，不過陳水扁表示，那是「註死的」，雖然自己小學領到縣長獎，但他說，第幾名不重要，重點是做任何事情就是要認真打拚，至於認真後，能得第幾名？是意外也好，附帶的也好「意義不大」，因為第一名不再能爬上去，壓力太大，因此他勸少年輩不一定要讀第一名，「讀到快樂就好」。

他以自己為例，頭腦不一定是最好的，但比別人更認真，因為勤能補拙，加上一路走過來，自己有清楚的目標，「超前部署」，讀自己有興趣的，不為家長來讀。

石川也在節目中分享自己在廣播界的成功經驗，他剛出道時不斷學習，先去聽有名的廣播人員，為何節目如此受歡迎，把他們的精華「撿起來」，再學習寫劇本，將人們的喜怒哀樂透過故事注入節目，讓聽眾意猶未盡。

儘管節目受歡迎，但石川對自己一再引以為戒，絕不能「沉醉在掌聲中」，他說，因為得意往往就會忘形，只聽得到掌聲，但其實「沉默才是多數」，因此他一直在求變求新，每天要求進步，永遠也不滿足。

陳水扁也表示「非常同意創新」，他說，在知識經濟的現代，這點特別重要，「新的地方一定要比別人新，甩掉舊包袱也要比別人快，最重要是要對國家社會有貢獻」。

他也分享個人經驗，當年當律師，挑了很少人走的「海商律師」，也因此成為該領域的專業律師，因此他奉勸年輕人「要走人煙稀少的路」，而且要挑戰自己「創新、速度和價值」，這個時代，比別人慢就輸了，比別人舊就淘汰了。

(中時 )