美國海關暨邊境保護局於美國12月31日針對台籍漁船「連億興12號」發布暫扣令，原因是該船疑似涉及強迫勞動，不當對待船上的外籍漁工；這也是繼台灣遠洋漁獲首次被列入「童工及強迫勞動製品清單」之後，首艘被制裁的漁船。

美國海關近日針對我國屏東籍鮪釣漁船「連億興12號」，涉強迫勞動，不當對待船上的外籍漁工，列入暫扣令名單。漁業署指出，經調查後發現，仲介機構有溢扣8名非我國籍船員各100美金，已處分該仲介罰鍰100萬元。

綠色和平在前年12月9日發布「海上奴役」報告，指控中國、台灣、萬那杜、斐濟等國13艘漁船涉及強迫勞動，其中連億興12號漁船涉苛扣外籍船員薪水等不當情事，漁業署調查指出，連億興12號漁船主均有依合約給付薪資，無拖欠，合約內保險金額、休息時間及船員申訴專線均有登載，沒有具體違規事證。

但漁業署發現該仲介機構溢扣8名船員借支各100美金部分，無匯款單據佐證，依「遠洋漁業條例」第26條、第42條規定，處該仲介機構100萬元罰鍰。

漁業署指出，美國關稅法禁止任何外國涉及強迫勞動商品進口，倘有合理但未確定資訊顯示該等商品涉及強迫勞動，在最後決定做成前，美國海關及邊境保護局得發暫停進口命令。美國海關會個案聯繫漁船船主，告知涉嫌違規事項，並請船方提出未涉及指控事項證明。而遭禁止其漁獲物輸入的連億興12號漁船，須證明漁獲並非以強迫勞動的方式所捕撈，否則漁獲將不得銷往美國。

(中時 )