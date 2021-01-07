美國國會於6日下午舉行特別聯席會議，清點總統選舉人團票數，不料卻遭大批川粉闖入國會大廈，並和執法人員爆發激烈衝突，至今已造成4人死亡。對此 國民黨台北市議員羅智強點名曾在台灣「太陽花學運」帶學生衝立院的民進黨副祕書長林飛帆，嗆「金魚腦林九萬，出來說個話吧」。

美國國會6日遭到大批川粉闖進國會大廈，國會外圍警民衝突激烈，先前國會內一名女抗議人士遭槍擊身亡，現又傳出國會外衝突中又有3人喪命，死亡人數增至4人。暴動發生時，美國副總統彭斯、多名民主、共和兩黨參議員被緊急撤離至安全區域，不過執法人員稍早已制伏國會內的抗議人士、成功清場，國會議員也回到國會內繼續進行總統大選選舉人票認證程序。

羅智強7日對此在臉書發文，「在美闖國會秒趴，在台占立院開趴」，並點名「林飛帆，出來講個話」，「偉大的金魚腦林九萬當年反ECFA，現在蔡英文總統用的可開心了，領九萬長金魚腦飛帆好」。

近千名網友也在臉書貼文留言，「父親，母親，沒有九萬來的親」、「林九萬怎麼沒聲音呢？」、「由此可見大腸花在台灣太囂張了」、「叫林9萬帶頭，派1450去出征美國政府」、「怪了，1450怎麼像太監一樣，沒跳出來罵黑警」。

在美闖國會秒趴 在台占立院開趴 林飛帆 出來講個話吧 啊，順便提醒一下 偉大的金魚腦林九萬 你當年反的ECFA 現在蔡英文用的可開心了 還沒廢喔 世上只有九萬好 領九萬長金魚腦非凡好 由羅智強發佈於 2021年1月6日 星期三

(中時新聞網)