美國國會周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果。大批川普總統支持者前往鬧場，發生美國前所未見的世紀大混戰，國會大樓被歹徒攻破，主持會議的副總統彭斯緊急從地下隧道緊急撤離，參、眾兩院被迫休會。美國總統當選人拜登剛剛召開記者會表示，全世界都在看，他已經打電話給川普，這場混亂必須立刻結束。川普剛剛也發布錄影談話，呼籲抗議者保持和平，平安回家，川普說，現在是回家的時候了「It's time to go home」。目前示威者仍在國會大樓外與警方對峙；期間雙方發生多波衝撞。根據CNN報導，一名女性在國會山莊遭槍擊胸部，傷勢嚴重。此外，有多名警員在暴動中受傷。華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）宣布，下午6時起實施宵禁。

今天召開的聯席會議，由兼任參院議長的副總統彭斯（Mike Pence）主持，將正式認證去年11月的總統大選結果。川普總統施壓彭斯不會認證投票結果，但彭斯在會議開始前發聲明，表明他無權單方面拒絕接受結果，彭斯說：「憲法不容我單方面決定該點算哪些選舉人票，哪些不該點。」會議開始後，多位共和黨議員隨即提出異議，使得計算選舉人票的程序暫停。共和黨籍參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）警告同黨議員，這麼做可能會對美國造成巨大傷害。

大批川普支持者到國會大樓外示威，企圖衝入大樓，與警員爆發激烈肢體衝突，雙方發生大混戰，警員發射催淚彈與胡椒噴霧制止，國會大樓封鎖。不過，部分示威者仍成功闖入國會大樓，副總統彭斯經地下隧道緊急撤離，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）也已被撤離至安全地方，議員撤離時還被要求戴上防毒面具。

稍早示威者衝進議事廳，大辣辣坐上議長座位拍照，佩洛西辦公室也被示威者攻進，拍照留念。華盛頓特區市長在發生這場大混戰後緊急宣布，當地從傍晚6點起實施宵禁。

(中時新聞網)