行政院長蘇貞昌上午在行政院會聽取「踏實外交 國防自主」報告，蘇揆表示，蔡總統上任後台美關係有非常重大進展，美國通過多項軍售及「台灣保證法」等友台法案，台灣在拓展歐盟關係也有大幅增進，愈來愈多歐盟國家為台灣發聲。

蘇揆表示，蔡總統上任後，台美之間有非常重大的進展，美國除了通過多項對台軍售案，也通過多項友台法案，例如去年3月簽署協助我國參與國際組織的「台北法」，兩個星期前也剛簽署呼籲對台軍售常態化的「台灣保證法」。台美的關係比以前更公開、制度化，雙方高層互動也更頻繁，最近半年來，像衛生部長阿札爾、國務院次卿柯拉克相繼來台，都是40年來訪台最高層級的美國官員。10月，台灣在關島的辦事處也復設了。

蘇揆也提及，2個月前雙方召開「台美經濟繁榮夥伴對話」，並簽署為期5年、可再延5年的MOU；不到一個月後，兩國就又簽訂第一項具體協定「台美科學及技術合作協定」，這都再再展現雙方高度互信與合作的決心。

蘇揆並說，台灣不只在台美關係上進展，在拓展與歐盟的關係上也有大幅增進。越來越多歐盟國家為台灣發聲，捷克參議長率史上最大參訪團來台；我國的駐法代表首度受邀法國參議院聽證會，分享台灣防疫經驗；我們又在南法觀光重鎮普羅旺斯新設辦事處；歐洲議會通過6項友我決議，包括呼籲歐盟要和台灣儘快展開雙邊投資談判；蔡總統也以視訊方式參與哥本哈根(民主高峰會)以及捷克(公元兩千論壇)的國際論壇，顯示台歐關係穩定發展。

(中時 )