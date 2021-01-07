美國總統川普支持者今天闖入國會大廈，打亂國會認證民主黨籍總統當選人拜登勝選程序，後經警方驅離恢復開會。對此，政大國際事務學院外交政策研究中心主任、外交系副教授黃奎博說，共和黨的氣勢可能暫時受挫，降低了制肘拜登的力量；美國共和、民主兩黨都沒有公開支持此事件，但2014年綠委竟公開支持「太陽花運動」，美國對國會得尊重與民主法治的維護上，顯然高出我們一截。

黃奎博表示，目前看起來，美國整體支持川粉衝入國會的比例不高，共和黨的氣勢可能暫時受挫，不會因此而升高，而且部分共和黨人士出面譴責，不過也有共和黨人士還在觀望、暫不選邊站，在觀察川普卸任後的政治煽動力、動員川粉的能力，因此談話較模稜兩可。

黃奎博說，原本兩邊都不沾的中間選民，可能因此事件後，比較支持民主黨，短期內對共和黨是蠻嚴重的傷害，加上民主黨在國會參眾兩院拿下多數，民意逐漸擺向民主黨，降低了對拜登制肘的力量，美國內政對拜登的牽制相對地比先前預期的小，不至於一上任就跛腳。

話鋒一轉，黃奎博指出，美國此次的國會暴力事件，與我國在2014年3、4月因為反兩岸服貿協議的「太陽花運動」而占領立院、政院的本質大致相同，都是在未能窮盡一切法律給予的救濟手段前，便以暴力要脅民主政治。

黃奎博強調，不同的是，美國共和、民主兩黨的主要政治人物，至少沒有人公開支持此次入侵國會的行為，但「太陽花運動」占領立院議場時，民進黨立委竟然公開支持，甚至身體力行的輪班幫那些暴民守住議場的門。

黃奎博認為，民主有許多種形式，標準也可能因人而異、因地而異，但在對於民選國會的尊重與對於民主法治的維護上，顯然美國還是高出我們一截。

另外，傳出川粉衝進國會時，現場有部分維安也是川粉，疑故意讓川粉闖進國會的陰謀論。

(中時 )