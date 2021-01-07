美國總統認證上演世紀大亂鬥 川粉中槍到院前不治 Pro-Trump supporters stormed the US Capitol building in Washington DC.C.

美國國會6日下午召開特別聯席會議，清點選舉人票準備認證拜登勝選，卻遭到大批川粉闖進國會大廈，國會外圍警民衝突激烈，先前國會內一名女抗議人士遭槍擊身亡，現又傳出國會外衝突中又有3人喪命，死亡人數擴大至4人。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，華府警察局長康提（Robert Contee）6日晚間宣布，當天國會大廈附近的抗議衝突中又有1女2男喪命。他並未說明3人是否隨他人闖進國會大廈。目前華府抗議衝突中已經有4人喪命。

華盛頓緊急醫療救護服務局（Washington Fire and Emergency Medical Services Department）稍早曾運送包括心臟驟停、從國會大廈西側鷹架上掉下來的民眾送醫，不過官方並未說明當中是否包含這3名死者。

美國參、眾兩院6日下午召開特別聯席會議，清點各州選舉人團票數，以認證拜登勝選。議會召開的同時，國會大廈外圍已經聚集大批川普鐵粉，下午1時30分過後，川粉抗議行動升級，衝破國會門口防守線進入建築住內部，更直搗參、眾議院，迫使執法人員封鎖國會，鎖住眾議院大門，由內持槍駐守。

國會衝突中，一名女性川普支持者疑似遭到國會警察槍擊，送醫後傷重不治。

川粉闖進國會，迫使特別聯席會議暫停，美國副總統彭斯撤離，議員也被要求戴上防毒面具，暫時撤至安全區域。不過稍晚執法人員已經制伏國會內的抗議人士、成功清場，國會議員也回到國會內繼續進行總統大選選舉人票認證程序。

川普粉絲6日闖進美國國會大廈，和執法人員爆發激烈衝突，至今已造成4人死亡。

(中時新聞網)