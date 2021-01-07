美國會昨（6）日下午召開特別聯席會議，清點選舉人票數認證拜登勝選，不料卻遭大批川粉闖入，國會大廈亂成一團，混亂中一名女抗議人士胸部中彈倒地，送醫後不幸傷重身亡，現在女子倒地後的畫面也曝光，她的嘴巴冒出大量鮮血，畫面相當駭人。

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

《紐約郵報》（New York Post）報導，推特上出現一段30秒影片，畫面顯示聽到一聲槍響後，一名女子突然倒地、無法動彈，鮮血從她的嘴巴冒了出來。

其餘示威者見狀後趕緊衝過去幫忙，女子後續被抬上擔架送醫，到院時傷重身亡。

報導引述執法消息人士指出，女子是被國會警察射殺。

綜合《紐約郵報》、英國廣播公司（BBC）報導，川粉攻陷國會大廈的衝突始於6日下午1時30分，數百名早已攻進國會大廈外圍的示威者持續推擠警方，最終成功衝進國會大廈建築，示威者闖入後，國會會議被迫暫停，副總統彭斯被撤離。

川粉6日下午準備從外圍攻入美國國會大廈建築。（圖／路透社）

大批川普粉絲6日下午聚集美國會大廈外圍示威，最後衝進大廈建築，甚至有民眾爬牆進去。（圖／美聯社）

大批川普粉絲6日下午聚集美國會大廈外圍示威，最後衝進大廈建築。（圖／美聯社）

為數眾多的國會警察從眾議院議事廳內封鎖大門，他們持槍在門內駐守，大批示威者這時已經來到門口持續衝撞大門，現場氣氛相當緊張，國會內部進入緊急封鎖狀態，禁止人員進出，內部人士被告知遠離門窗，蹲低、並且戴上防毒面具。

大批川普粉絲6日下午聚集美國會大廈外圍示威，最後衝進大廈建築，民眾包圍眾議院，國會警察持槍駐守。（圖／美聯社）

部分抗議人士成功闖進參議院，至少有2名示威者拍下自己佔據平常由參議院議長彭斯主持的主席台，有示威者高喊：「川普贏得了這場大選！」

另外也有人闖進眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的個人辦公室，一名男子自拍下把腳放在裴洛西桌上的畫面。

國會大廈也傳出發現疑似簡易炸彈裝置的消息。

(中時新聞網)