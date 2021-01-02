41歲影后章子怡2015年嫁給歌手丈夫汪峰，生下一女「醒醒」後去年又迎來一子，集滿「好」字，她和汪峰結婚後也成為汪峰和前女友所生女兒「小蘋果」的繼母，近來常有傳言指章子怡和繼女關係緊張，昨(1日)是章子怡兒子1歲生日，章子怡寫下感想並分享一家五口照，暗示和小蘋果母女關係依舊親密。

汪峰早年和女友葛薈婕生下一女汪曼熙（小蘋果），如今已15歲，小蘋果進入青春期後越大越像生母葛薈婕外型亮麗，但也有傳聞指章子怡去年初生下兒子後就冷落了小蘋果，母女關係急凍，去年3月小蘋果在IG發文，轉貼報導並用英文寫下：「全部都是胡說八道，真是受夠媒體天天編故事」。

章子怡替兒子慶生曬出全家福。（圖／翻攝自章子怡微博）

而昨是章子怡兒子1歲生日，她分享一家五口合影，幸福說兒子一歲了，自己可以扶著東西開始走路，也會叫爸爸、媽媽，發育很正常，「問他哪裡想媽媽了，小胖手會直接拍胸口沒有一絲遲疑」，而5歲的女兒醒醒天天喊著想當學霸，不僅認真學鋼琴，也會自發好好學寫字和做數學，讓章子怡很自豪。

章子怡發文。（圖／翻攝自章子怡微博）

話鋒一轉，章子怡說：「熙熙姐姐（指小蘋果）品學兼優寫歌跳舞已經是個亭亭玉立的大姑娘了。感恩，孩子們都很好！」並補充新的一年她不會再讓家人擔心過度減肥，很滿意目前的家庭生活，也暗示並未如傳言所說冷落大女兒，全家人依舊住在一起。

而先前章子怡上節目，就透露很心疼大女兒小蘋果，感嘆說：「我的大女兒，她不是我親生的，她缺失很多母親的愛。但是我很幸福，因為我有緣認識了她，有緣成為她的母親，我要把我所有的愛，也許會勝於我親生的女兒，我都願意給她。」兩人第一次見面，小蘋果就很自然地喊章子怡媽媽，可見兩人珍貴母女情。

(中時新聞網)