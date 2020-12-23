流放又稱流徙，是將罪犯發配到邊疆充軍的一種刑罰，儘管這種刑罰能保下一命，但一路上路途遙遠、餐風露宿，罪犯往往身心俱疲苦不堪言。尤其是流放路途來回千里遠，許多衙役卻搶著做這項艱鉅的任務，特別是押送女性囚犯，背後原因很現實！

流放之刑最早可以追溯到上古，直到清末被廢除，流刑更是清代五大主刑之一，雖不會直接對罪犯造成肉體上的傷害，但它的折磨卻是最持久，因為流放路途遙遠顛簸，不少罪犯還沒到達目的地就死在半路上，甚至面臨衙役的毆打和凌辱，好不容易到了邊疆，還要進行體力勞動。

雖說封建王朝在懲罰犯人的同時，順帶開發了邊疆地區，可謂一舉兩得，但押解罪犯是一件苦差事，卻有不少衙役搶著做，背後原因與流放者通常是皇宮貴族有關，這一類的罪犯受不得皮肉之苦，所以為了避免衙役在路上百般凌辱，罪犯的親友都會塞錢請衙役高抬貴手，這一點在《水滸傳》中可見一二，雖然流放幾千里身心俱疲，但油水卻最肥。

如果有幸押送到女囚，她們的家屬為了避免親人遭到侵犯，會給足銀兩確保女囚清白，畢竟封建社會「餓死事小，失節事大」，再加上古代衙役的工資微薄，面對種種的福利和灰色收入，實在很難不心動。