現代人注重健康，除了食材新鮮，正確的養鍋方式不僅可以免除將有毒物質吃進肚的疑慮，也能延長鍋子的使用壽命，不過日前就有網友無奈表示，自己費盡心思養鍋，卻越養越糟，甚至出現大片焦黑痕跡，讓他忍不住大嘆「養鍋好難！」對此，就有不少內行人出面解答，掀起熱議。

「第一次養鍋養成這樣…比還沒養之前狀況還差！」原PO日前在PTT「cookclub板」PO文透露，依照順序，先用鋼刷將鐵鍋刷乾淨，接著燒鍋、塗油，待稍微冷卻後再沖洗乾淨，但近日卻出現大片焦黑，讓他十分挫敗，於是上網求助。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「常用的話不用上油也沒關係吧」、「天天用，養不養其實無所謂，如果使用頻率低，塗油確實可以防生鏽」、「鍋子用完，刷乾淨烤乾就好，沒在上油也沒生鏽過」、「不要再燒油養鍋了，鍋子洗完有燒乾就好」、「最好的養鍋就是經常使用，其他都多餘」。

不過也有內行人點出關鍵，「就是怕鏽才上油…然後你又去沖水？」、「你最後一步錯了，烘乾塗油後，就不用再沖水了，鐵鍋最重要就是要保持乾燥」、「上面一堆水珠水氣當然一定生鏽」。