歷史上，戰國七雄指的是戰國時期（公元前475年-前221年）七個較強大的諸侯國，依照滅亡倒序，分別為秦、齊、燕、楚、魏、趙、韓。不過日前就有網友不禁好奇，大家在學生時期，是如何背誦戰國七雄的順序？貼文一出隨即掀起熱議，更有過來人分享諧音記法，坦言「30年了我還忘不了！」

原PO日前在PTT「八卦板」以「老人歷史課背誦戰國七雄的順序？」為題，PO文指出，不清楚現在的歷史教材還有沒有教戰國七雄，但稍有年紀的應該不陌生，並指出當年求學時的背誦順序為「秦齊楚燕韓趙魏」，因為秦齊倒過來念，跟資深歌手齊秦如出一轍，因此特別好記。

原PO甚至相當自豪，藉由這樣的方法，歷史月考常常拿100分，還當過一學期的歷史小老師，不過他也意外發現，「其他網友好像有不同順序，是北部跟南部流派的差異嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，每個人的背法都不同，有人依照地理位置、大小作為背誦順序「這七個按照地理位置記比較有條理，韓趙魏就三家分晉」、「記得七雄的相對位置位置就不會忘了，秦國在關中，旁邊有三家分晉的韓趙魏，跟趙國一起建長城的燕，南邊的楚跟東邊的齊國」、「按大小也可以，秦國最大，比方嫪毐，韓國最小，依照數據」、「老一輩背的是秦楚燕齊韓趙魏，前面是兩強，後三家分晉」。

不過也有人是以亡國順序背誦，「韓趙魏楚燕齊秦，照亡國順序背好嗎」、「滅亡順序+1」、「滅亡順序啊，先韓再趙」、「依滅亡順序比較合理」。

此外，也有網友分享諧音背誦法，「燒灶起火煮香腸，韓趙齊魏楚燕秦」、「燒灶起火煮香腸，30年了我還忘不了」、「親戚抽菸汗臭味，秦齊楚燕韓趙魏」。