全新的視角，全新的三國

以地理的視角重新解讀三國歷史，80張全彩地形圖，輕鬆了解山形水勢與行軍路線！

※隨書附「三國州郡分布圖」，透過地圖一目瞭然制霸三國戰略情勢

【第一章 前情提要和黃巾起義】

先說一下大環境。

中國歷史發展到東漢末年，出現群雄割據的局面，原因是為了圍剿黃巾軍，而黃巾起義又與漢末的政治格局息息相關。

先秦時期，中原王朝的統治階層主要由貴族組成。秦滅六國後，貴族被徹底消滅，世襲制遭到瓦解，但國家還是需要官員管理，但官員從哪裡產生卻是個問題，戰國時期那種毛遂自薦的方式終歸不是常態，科舉制度還沒有問世之前，漢朝發明了察舉制，察就是考察，舉就是推薦，其中最重要的一項就是舉孝廉。

孝，即孝順；廉，即廉正。漢武帝創立孝廉制的初衷是讓地方推舉孝順廉正的人做官，用這種方式達到國家選拔人才的目的。但孝廉制考察的是一個人的品行，無法量化，也就無法保障公平，就像現在某些地方推行素質教育一樣，實際上是靠關係、走後門而開啟方便之門，於是孝廉制成為一些世家大族培植自家勢力的利器。當然，其中確實選拔出一些人才，比如曹操就是透過舉孝廉進入仕途。

舉孝廉還有一個副作用，就是一些人為了當官拚命作秀。作秀的主要內容是孝（還沒當上官，所以談不上廉），特別是父母的葬禮，成為各大秀場，於是厚葬成風，一些人就算平日節衣縮食，也要在父母的葬禮上大秀一場，因為這時圍觀的人多，一旦傳開了，說某某很孝順，把家裡寶貝都給父母陪葬了，可能會被舉孝廉的人知道，就有可能被推薦去做官。後來的盜墓者最喜歡的就是漢墓，因為陪葬品多，這種風氣一直到曹操下令整治才有所好轉。

孝廉只能當一些基層官員，真正位高權重的人往往是外戚。他們就是皇帝的外姓親戚，如果某個妃子得寵，她的父親或兄弟就有可能做大官，而且一般都是宰相級的人物。外戚一旦把控朝政，等到下一代皇帝（通常是宰相的外甥）登基，皇帝就會被架空，比如霍光亂政；搞不好還會被篡位，比如王莽建立新朝。

【精彩書摘】

第十三章 東風從哪裡來

首先可以肯定不是諸葛亮借來的。老子說：“天地不仁，以萬物為芻狗。”天地自有它的運行規律，不會為了人間的一場戰爭而去偏袒誰。

但歷史上記載確實有這場風，只是這風是如何產生的，翻遍各種資料，也沒一種說得明白，大多數只是“可能”“正常”“不奇怪”這種模棱兩可的答案，沒有一個能給出明確的說法。有的還扯上什麼“地球偏轉”“氣壓梯度力”等等一大堆專業名詞，簡直不知所云。

那我們就試著從地理的角度來解釋一下。

要知道東風從哪裡來，就得先瞭解一下風是怎麼產生的。

權威的解釋是：風是由空氣流動引起的一種自然現象，它是由太陽輻射差異引起的。

我們通俗點說，就是太陽照在不同的地方造成溫差，因為有溫差空氣就要流動，於是風產生了。在地球上，這種因太陽輻射差異而造成地球表面溫度不均從而引起的大氣運動，叫大氣環流。大氣環流有固定的規律，它所產生的風叫信風。顧名思義，信風就是很講信用，一年到頭都來自同一個方向。但中國的地理位置很特殊，我們地處歐亞大陸的東端，不但有世界屋脊青藏高原阻隔信風的長驅直入，身邊還有世界最大的一片水域——太平洋，所以影響中國的風主要是季風。

顧名思義，季風就是因季節不同而變化的風，給我們的直觀感覺是，一到春天就是“吹面不寒楊柳風”，而冬天一旦來臨就是“北風卷地百草折”。簡單地說，在中國這片土地上，冬天刮西北風，夏天刮東南風，春秋正是兩種風交替的時候。因為我們喜歡簡稱，所以常把西北風稱西風或北風，東南風稱東風或南風。

這裡我們先不管信風的問題，只說和中國有關的季風，那麼季風到底是如何產生的呢？

在物理學上有個詞，叫比熱。就是相同品質的物質升高或下降單位溫度所吸收或放出的熱量。有點繞口，我們打個比方，同樣的一鍋水和油，水的比熱大，我們要燒開一鍋水比較慢，而燒開一鍋油就快得多，這就是因為二者的比熱不同造成的。拿我們生活中的感受來舉例，夏天的時候，如果湖邊有塊大石頭，它會曬得燙屁股，而湖裡水還很清涼，這是因為水的比熱大，在吸收相同熱量的情況下，水升溫慢，石頭升溫快。同樣的道理，到了隆冬季節，你再摸一摸湖邊的那塊石頭，會感到很冰涼，而湖裡的水還有溫度，魚兒在裡面游泳也不會凍死。在我們日常所見的物質當中，水的比熱是最大的，所以在接受同樣太陽光照的情況下，水的溫度上升得最慢。反過來，在散失熱量的情況下，水下降的溫度也最慢。為什麼感冒時要多喝水，也是這個道理，水能保持你的體溫相對均衡。

這裡我們先不管信風的問題，只說和中國有關的季風，那麼季風到底是如何產生的呢？ (圖/時報出版提供)

我們可以把歐亞大陸比作那塊石頭，那個湖就是太平洋。夏季來臨的時候，北半球吸收的熱量大於散發的熱量，整個北半球開始升溫，歐亞大陸因為是砂石土壤結構，比熱小，升溫快，而太平洋全是水，比熱大，升溫慢。升溫快的地方，表面的空氣被加熱，熱空氣因密度小而上升，形成低壓（你可以想像一下，腦袋頂上的空氣往上跑了，是不是壓力小了？所以叫低壓）；而在太平洋地區，情況恰好相反，貼近水面的空氣溫度低於附近空氣的溫度，冷空氣因密度大而下沉，形成高壓。高壓區的空氣一定會往壓低區跑，於是太平洋的暖濕氣流向歐亞大陸移動，這時東南風就產生了。

同理，冬季的時候，太陽去照顧南半球了，北半球散失的熱量大於吸收的熱量，氣溫也一天比一天低。還是因為水的比熱大，在散失相同熱量的情況下，太平洋的溫度降得慢，而歐亞大陸降溫比較快。也就是說，太平洋上的空氣溫度比較高，熱空氣上升，形成低壓；而歐亞大陸地表空氣的溫度比較低，冷空氣下沉，形成高壓。高壓區的空氣向低壓區流動，於是乾冷的西北風就產生了。

所以在整個中國大環境下，季風的改變是因為地球的公轉而產生的，不會受任何其他條件的影響。赤壁之戰發生在建安十三年（208年）的冬天，兩千年前的地球和今天的地球一樣圍繞著太陽轉，沒有任何改變，所以戰發時，中國大部分地區刮的是西北風，赤壁之戰所發生的地方，即今天的湖北省，屬於季風區，毫無疑問刮的也是西北風。

那會不會有特殊情況呢？

季風的產生，其實可以用另一句話來概括：它是由海陸熱力性質差異引起的。但我們為什麼不用？因為這句話是用來描述海陸風的。

海陸風產生的原理其實和季風一樣，只不過它不隨季節變化，而是隨日夜變化，而且發生在局部地區，主要是沿海。(圖/時報出版提供)

海陸風產生的原理其實和季風一樣，只不過它不隨季節變化，而是隨日夜變化，而且發生在局部地區，主要是沿海。

在海邊，白天日照強，陸地升溫快，海水升溫慢，於是在陸地形成低壓，海面形成高壓，高壓區的空氣向低壓區移動，形成海風。

晚上，情況反過來，海洋和陸地開始向大氣散熱，陸地降溫快，海面降溫慢，於是在陸地形成高壓，海面形成低壓，高壓區的空氣向低壓區移動，形成陸風。

這就是海陸風形成的原理，它可以在大環境盛行季風的情況下，在局部地區形成自己的風向。當然，這個時候的季風不能太強勁，否則海陸風起不了作用。

內陸並沒有海，如果把海換成湖，那麼在相同條件下也會產生這種風，為了區別，我們就稱它為湖陸風。

那麼在赤壁附近是否有產生湖陸風的條件呢？

首先要有水，然後才有這種可能。

如果我們打開赤壁附近的地圖，會發現這附近只有長江，長江的水域面積小，而且呈帶狀，還不足以對局部氣候產生影響，所以我們還得再找，看看是不是還有別的水域，或者類似水域的東西。

如果我們把時光倒流，還真就發現這裡曾經有一大片水域，那就是雲夢澤。

《用地理看歷史2》P.130 (東風從哪裡來)-赤壁附近地形。(圖/時報出版提供)

先分清一個概念：古雲夢澤和雲夢澤。

遠古的時候，從湖南到湖北都是一片汪洋，這就是古雲夢澤。後來，由於長江泥沙的堆積，長江以北形成雲夢澤，長江以南形成洞庭湖及其附近的平原。之所以南北有差別，是因為北邊還有一條漢水，漢水所攜帶的泥沙同樣在這裡堆積，所以北邊沒有遺留下一個像洞庭湖那樣的大片水域（洪湖是明清時期才形成的，體量也不能跟洞庭湖比），而是一群小湖泊，像珍珠一樣散落其間。

雲夢澤是對長江以北這一帶湖泊的總稱。也就是說，雲夢澤是一片大大小小的湖泊，這裡面也有沼澤，還有可勉強供人行走的小路，這樣的地理條件雖然不能跟海洋相比，但因為含水量很大，和一個大湖已經沒有什麼區別。

東漢時期，雲夢澤還在。到三國時期，雲夢澤剛剛沉積下來，但並不穩定，水域面積依然很大。實際上我們看三國時期的地圖就會發現，當時的城市主要建造在沿雲夢澤的邊緣地帶，原因就是這裡依然是湖泊縱橫、沼澤遍地，不適合人類居住。後來的江漢平原，正是雲夢澤沉積後形成的。即使是今天，江漢平原上依然星羅棋羅布著數不清的湖泊，所以我們可以想像，在三國時期，雲夢澤的水依然很多，我們完全可以把這裡看成是一大片水域。

解決了水的問題，我們再來找山，那麼赤壁附近有沒有山呢？

好在不管人類歷史如何變遷，山脈的變化極小，在赤壁的東南方向，的確有座大山，這就是幕阜山。幕阜山是今天湖北和江西的界山，體量也夠大，足以改變這一帶的局部氣候。

好了，我們以赤壁為中心，它的西北方有雲夢澤，東南方有幕阜山，這一山一水，只要條件達到，就可以產生我們前面所說的湖陸風。

假設在某個冬日，赤壁一帶風和日麗，幕阜山因為是岩山結構，比熱小，受日光照射後升溫快，形成低壓；雲夢澤含水量大，比熱大，升溫慢，形成高壓——高壓區的氣流向低壓區移動，產生西北風，這和當時的季風風向一致。

到了晚上，幕阜山因為比熱小，溫度很快就降下來了，冷空氣下沉，形成高壓；而雲夢澤的水在白天接受太陽照射後溫度已經很高了，此時下降得也慢，熱空氣上升，形成低壓——這時高壓區的氣流向低壓區移動，也就是幕阜山的氣流向雲夢澤移動，於是東南風就產生了。

所以我們可以得出結論，在季風活動不強的時候，只要這裡白天太陽好，那麼到了晚上，就會產生東南風。

按《江表傳》記載：“時東南風急。”可見當天確實刮了東南風，風還挺大。這裡的“江表”指的是江東，我們知道一個成語叫“表裡山河”，表和裡對應，就是外的意思，今天還常用一個詞“外表”，外和表其實同義，江表就是江外，從中原政權的視角來看，長江以外就是江南，一般特指長江下游的江東，三國時就經常稱江東為江表。從緯度上講，建業比江陵還靠北，與襄陽相當，但我們很少稱荊州的南部為江南，是因為荊州的核心地帶都在江北。

言歸正傳，為什麼要強調白天是個大晴天？為什麼要強調幕阜山？

因為只有白天日照強，雲夢澤的水溫才會高，這樣到了晚上，和陸地上的氣壓反差才會大，氣壓反差大也就意味著風大。同樣的道理，如果沒有幕阜山，只要有陸地，和雲夢澤之間也會形成湖陸風，但一般的陸地組成成分是土壤，土壤都含有一定水分，這樣和湖水的比熱差別就小，而幕阜山是岩石結構，石頭裡面不含水分，比熱更小，這樣溫度下降得更快，和雲夢澤之間的氣壓差也就更大，產生的風也就越強勁。

歷史上並沒有記載赤壁之戰到底是發生在晚上還是白天，但按我們以上的分析，白天產生的仍是西北風，只有晚上才會產生東南風。這一點，《三國演義》裡說得很清楚：傍晚時並沒有起風，周瑜急了，怪諸葛亮說大話，一直等到三更時分東南風才起。三更即是半夜，也就是夜裡十二點。這非常符合我們的推測，太陽剛下山的時候，幕阜山上的溫度還沒有降下來，必須要等到深夜，幕阜山上的氣溫足夠低，才能產生湖陸風。

事實上，正是由於雲夢澤的存在，曹操敗走華容道的時候才會狼狽不堪。曹操從烏林撤往華容，正是穿過了雲夢澤，雲夢澤裡固然有路，但沼澤泥濘遍地，非常不好走，很多老弱士兵就是在這次逃跑中填了泥坑。

還有一個問題，孫劉聯軍用火燒赤壁的方法大破曹軍，不是一時興起，而是精心準備的。那麼他們怎麼知道會有東南風呢？

這個其實不難理解，諸葛亮說為將者要懂天文地理，但中國古人的地理氣象知識有限，我們今天靠著衛星雲圖預測天氣還經常有判斷不准的時候，何況當時！但別忘了中國是個農耕民族，農耕是靠天吃飯，所以對氣象的記錄是一件非常重要的事情，這裡的官吏，一定會對當地的氣候做詳細的記錄，久而久之，他們也發現了，這裡在冬天的時候，偶爾也會刮東南風。孫劉聯軍正是有這個先決條件，才決定用火攻。但東南風到底會在哪一天刮，歷史記錄得再詳細，也無法預測將來要發生的事，所以他們一邊準備一邊等待，到了“萬事俱備，只欠東風”的時候，只等那半夜裡東南風一起，火借風勢，風助火威，燒得曹軍丟盔卸甲，落荒而逃。歷史也因這場大火而改變。

赤壁之戰後，曹操損失慘重，倉皇退往江陵，孫劉聯軍水陸並進，一路追擊。曹操擔心後方不穩，留曹仁、徐晃繼續留守南郡（治所江陵），文聘守江夏（江北部分），樂進守襄陽，自己則退往北方休整。

曹操大概自己也沒想到，這一去，終其一生都沒有機會再來荊州。

(本文摘自《用地理看歷史：荊州，為何兵家必爭？》/時報出版)

【作者簡介】

李不白

湖北黃岡人，知名作家。

畢業於武漢大學地圖學專業，從事地圖編輯工作十餘年，策劃、出版近百種地圖冊。從小喜歡文學，因文學而讀歷史，二十多年筆耕不輟。

主要作品有長篇小說《局》、《活見鬼》、《歸去來兮》，以及系列小說《麒麟臺》等。

其《用地理看歷史》系列作品圖文並茂，融地理、地圖、歷史、文化於一體，深受廣大讀者喜愛。