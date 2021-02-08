全新的視角，全新的三國

以地理的視角重新解讀三國歷史，80張全彩地形圖，輕鬆了解山形水勢與行軍路線！

※隨書附「三國州郡分布圖」，透過地圖一目瞭然制霸三國戰略情勢

‧「赤壁之戰」的東風從哪裡來？

‧奪漢中一定能號令天下？

‧曹魏曾攻占朝鮮半島？

‧關羽只是大意而失荊州？

‧孫權為何一輩子都打不下合肥？

‧魏延想走「子午谷」真的不可行？

‧馬謖「失街亭」有多嚴重？

‧鄧艾「偷渡陰平」的風險很高？

‧「夷陵之戰」蜀軍無處可逃？

‧諸葛亮和姜維的北伐為何功敗垂成？

三國是一段家喻戶曉的歷史，但我們所了解的三國，著眼點都放在英雄人物身上，以及那些耳熟能詳的戰爭故事，對於這段歷史發生的背景、客觀的地理條件卻知之甚少。三國也是個戰爭頻繁的年代，各路謀臣、武將在戰事布局時，無一不優先考慮地理因素。

本書結合地理講述三國的人和事，透過最直觀的地圖，結合地理分析，讓讀者明白這些歷史事件到底發生在哪裡，為什麼偏偏是這個地方，以及其地理要素如何對三國歷史發展產生重大影響。

【精彩書摘】

關羽正是看准了曹操南下江淮，襄、樊一帶兵力空虛，於是率兵北上。

關羽北伐，實際上是一次衝動的冒險。從戰略上講，劉備剛剛在漢中打敗曹操，損耗巨大，急需修整，無法策應關羽的行動，關羽不該在這個時候孤軍深入。另一個，荊州已經形成了三足鼎立之勢，任何一方的舉動，必然會引起連鎖反應。關羽早就對東吳有防備之心，可最終還是大意了。

當然，從地理的角度上說，關羽果真打下了襄陽，就可以和上庸、南郡連成一片，孫權也會坐臥不安。

關羽出兵的動機，在於心裡不服，從劉備入川開始，他就一直待在荊州。劉備奪取西川，張飛、趙雲、馬超都立了大功，特別是漢中之戰的時候，黃忠陣斬夏侯淵，也立了奇功。而關羽在這段時間裡，一直沒有什麼戰功，這讓自恃清高的他很不舒服，黃忠年紀那麼大，而且是新加入的“新人”，都立了大功，讓他這個元老怎麼能坐得住呢？

建安二十四年（219年）七月，關羽留南郡太守糜芳守衛江陵，將軍傅士仁駐守公安，自己則率領大軍攻打襄陽的呂常和樊城的曹仁。襄陽和樊城夾漢江而建，一個在江北，一個在江南，互為犄角，一方有難，另一方施援，非常難打。但關羽的戰鬥力不一般，呂常和曹仁都躲在城裡不出來。曹操緊急調令於禁領七軍（三萬人）救援樊城。這個時候樊城還沒有被關羽包圍，曹仁命令于禁和龐德駐紮在樊城北部的一片窪地，作為策應。到了八月，連綿大雨，漢水暴漲，關羽借此水淹七軍，然後乘船追殺，逼降於禁，生擒龐德。龐德曾在交戰中射中過關羽的額頭，關羽念他有本事，想用他，龐德不肯聽令，關羽就殺了他。至此，曹操的援軍全軍覆沒，關羽趁機包圍了樊城。

當時的樊城守軍只有幾千人，城牆崩塌，處處進水，有人勸曹仁棄城而逃，汝南太守滿寵說，山洪來得快，去得也快，應該堅守。於是曹仁決心堅守。關羽一面猛攻樊城，一面派人包圍襄陽。

同年十月，陸渾（今河南嵩縣東北）的農民孫狼等人苦於徭役，攻佔了縣城，南附關羽。同時，從許昌往南的諸多山賊也紛紛遙受關羽的印號，聽從關羽的指令。甚至連曹魏的荊州刺史胡修、南鄉太守傅方也投靠了關羽。關羽的聲勢一時“威震華夏”。這裡的華夏指的是中原，因為中原是先秦的華夏地區。

關羽的勢力已接近許都，曹操打算遷都避其鋒芒，被司馬懿勸住了。司馬懿說孫權肯定不願意看到關羽得志，可以聯絡孫權從背後襲擊關羽。曹操就打消了遷都的念頭，一面派徐晃救援樊城。

徐晃覺得自己的兵力太少，不足以與關羽抗衡。曹操又給徐晃增派了十二營兵馬，徐晃這才出擊，打破了關羽的包圍圈。於是關羽放棄了對樊城的包圍，但仍據守漢水，圍攻襄陽。

孫權果然是個牆頭草，見關羽被耗在襄陽一時不能脫身，就不打合肥了，矛頭轉向關羽。他給曹操寫信，說想為朝廷效力，從背後打關羽，還讓曹操不要把話傳出去。曹操滿口答應，一面卻偷偷把話放出去，想引起關羽的警惕而退兵。關羽得到消息後，也只是猶豫了一下，他懷疑這是曹操的調虎離山之計，也就沒有撤兵。

得到曹老闆的首肯後，孫權命呂蒙為先鋒，親率大軍為後援，奔赴荊州。我們知道有個成語叫“刮目相看”，說的就是這個呂蒙。呂蒙武將出身，是個粗人，不愛讀書，後來在孫權的規勸下才讀書，過了很久，孫權再次見到他，感覺他談吐不凡，就說他“非複吳下阿蒙”，呂蒙說：“士別三日，即更刮目相待，大兄何見事之晚乎！”呂蒙一直惦記著荊州，得到孫權的命令後，帶著精銳，假扮成商人，從柴桑出發，日夜兼程，將關羽設置在江邊守望的據點逐個拔除，一直到江陵，然後給江陵和公安的守將寫信勸降。所以關羽對後方的事毫不知情，而江陵守將麋芳（劉備的小舅子）、公安守將傅士仁竟然不戰而降。

孫權得了江陵，立即派陸遜搶佔夷陵和秭歸，關羽的退路被徹底切斷。

關羽得到南郡失守的消息後，立即南撤。與此同時，呂蒙在江陵大肆收買人心，厚待關羽及手下軍士的家屬。這些軍士得到這個消息後，都想著早點回家跟家人團聚，已無心再戰，於是紛紛逃散。關羽自知南下無益，便往西退守麥城。

《用地理看歷史2》P.191(大意失荊州)。(圖/時報出版提供)

這個時候孫權已進駐江陵，派人來勸降，關羽假裝投降，趁機逃出麥城，手下只有十幾名騎兵，其餘的都跑了。

此時的關羽，唯一的生路就是去益州，可北邊襄陽是曹操，南邊江陵是孫權，南北兩條路都堵死了，剩下勉強算得上路的就是上庸方向。從麥城到上庸，最便捷的路就是沿沮水而上，先去房陵。

沮水的源頭屬於益州，只要一進入益州，關羽就安全了，可在沮水的岸邊，還有一座屬於荊州的城池，那就是臨沮。

關羽想到了，孫權自然也想到了。從麥城往西就是沮水河谷，這條河谷兩邊是高山，關羽只能沿著河谷走，必然經過臨沮。孫權已事先命令朱然、潘璋去臨沮，切斷了關羽的去路。最後關羽果然中了埋伏，在臨沮被殺，一同被殺的還有兒子關平。

看到這裡，我們不由感歎孫權也是神機妙算啊，只是這裡面少不了他手下謀士的功勞。孫權可氣的地方就在於，打敵人不行，在盟友背後捅刀子得心應手。如果他趁關羽打襄陽的時候猛攻合肥，曹操面臨兩線作戰，真的會焦頭爛額，說不定他一輩子都沒打下的合肥就在那個時候打下了。從這裡也可以看出，孫權的第一志向肯定不是中原，而是先保有江東。

事後，孫權把關羽的首級獻給曹操，意思是：大家看啊，這是曹操讓我幹的。還遣使入貢，向曹操稱臣。曹操當然知道這種小伎倆，以諸侯之禮厚葬關羽首級於洛陽。孫權一看，便將關羽的屍體也以諸侯之禮厚葬于當陽。劉備得到消息後，在成都為關羽建了衣冠塚。所以民間說關羽“頭枕洛陽，身臥當陽，魂歸故里”。

曹操評價關羽說：“事君不忘其本，天下義士也。”義是關羽最優秀的品質。但陳壽也說：“羽善待卒伍而驕于士大夫。”也就是演義裡常說的淩上而不欺下，結果正是關羽平時不怎麼待見的官員，在節骨眼上叛變，致使關羽走投無路。

有一種說法，說關羽北伐是為了配合劉備攻擊漢中，攻打襄陽可以牽制曹操的兵力，以緩解劉備在關中的壓力。曹操從漢中撤兵後的確沒有走遠，就停留在關中，迎擊孫權在濡須口的進攻也是派手下人去幹的，自己並沒有親身前往。曹操駐兵關中，說明他還沒有完全放棄漢中，從這一點上來說，關羽北伐的確吸引了曹操的注意，不得不調兵奔赴樊城，他還曾一度想親自去解樊城之圍。可我們看看時間，劉備攻打漢中，在建安二十四年（219年）五月份的時候，已經取得了決定性的勝利，而關羽出兵在七月，那個時候漢中的戰役已經打完，如果這個時候要吸引曹操兵力的話，只能把曹操的兵力全部吸引過來，於漢中無益，於關羽卻是壓力巨大。更何況，劉備在攻打漢中之前，為了平息荊州的動盪，不得已和孫權簽訂了和約，當他在全力奪取漢中的時候，肯定不希望荊州再出什麼差錯。事實上，關羽攻打襄陽的時候，劉備已經自立為漢中王，並封他為前將軍，之後關羽才率兵北上的。而關羽北上後，劉備並沒有派兵策應，從這一點可知，劉備對關羽的北伐事先並不知情，關羽是自行其是。

如果按照諸葛亮《隆中對》裡的說法：“若跨有荊、益，保其岩阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理；天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾出於秦川，百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠如是，則霸業可成，漢室可興矣。”這裡有幾個條件：第一，跨有荊益，這個剛剛完成；第二，西和諸戎，還沒開始；第三，南撫夷越，也沒開始；第四，結好孫權，雖有但不穩固，尤其是關羽，經常不把孫權放在眼裡，遭到孫權的忌恨；第五，內修政理，就是政治穩定，經濟發展，也就是要有打仗的本錢，益州剛拿下，這些也才剛剛開始。只有這五個條件都達到了，才能從益州和荊州同時出兵，夾擊曹魏。很顯然，要達到這五個目標，還需要時間，以目前的局面，劉備絕不可能讓關羽單獨行動，貿然北上。

關羽還犯了一個錯誤，當他從襄陽撤兵回救江陵的時候，不停地派使者和呂蒙通消息。呂蒙正是利用了這些使者，帶著他們到處遊山玩水，好吃好喝招待，還帶著他們去探望關羽軍士的家屬，給這些家屬捎信。我們無從得知關羽的目的是什麼，大概他也關心將士的家屬有沒有遭到虐待。可呂蒙很狡猾，這些家屬不但沒有被虐待，反而過得比在關羽手下時還要好，於是將士們都不想打仗了，以至於到麥城時，所剩的軍士不多，難以抵抗，只好逃亡。我們說，兩軍交戰之時，軍心動搖是大忌，可關羽完全沒有察覺到事情的嚴重性。

關羽在圍攻樊城的時候，兵力不夠，曾讓上庸的劉豐、孟達援助。劉豐、孟達拒不發兵，後來關羽敗走麥城的時候，也沒有派兵施救。劉豐後來因為這件事被劉備殺了，孟達畏罪投曹。這裡先不討論兩人的問題，只說關羽，如果再等一年，等曹操死了，劉備也從漢中之戰中緩過氣來，那時劉備可以從漢中發兵到上庸，然後順堵河而下，渡漢水，與關羽北上的荊州兵配合，情形就會完全不一樣。

關羽一死，荊州南部六郡全都歸了孫權，劉備就只剩下益州。三分天下剛剛成型，劉備就成了勢力範圍最小的一方，更重要的，原先劉備和諸葛亮商討的隆中對策也全都泡了湯。

(本文摘自《用地理看歷史：荊州，為何兵家必爭？》/時報出版)

【作者簡介】

李不白

湖北黃岡人，知名作家。

畢業於武漢大學地圖學專業，從事地圖編輯工作十餘年，策劃、出版近百種地圖冊。從小喜歡文學，因文學而讀歷史，二十多年筆耕不輟。

主要作品有長篇小說《局》、《活見鬼》、《歸去來兮》，以及系列小說《麒麟臺》等。

其《用地理看歷史》系列作品圖文並茂，融地理、地圖、歷史、文化於一體，深受廣大讀者喜愛。