大陸股市5日個別發展，上證指數收跌5點，失守3,500點關口，連跌3日。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）8,911億元。

總結本周，滬指累計跌0.38％，連跌兩周，累跌3.06％。

上證指數開盤上漲後大部分時間向好，曾高見3,536點，升34點或0.99％，尾段由升轉跌，最低見3,492點，跌8點或0.25％，全日收市報3,496點，跌5點或0.16％，成交3,973.92億元。

深成指亦開高走低，今早最多升144點或0.95％，高見15,250點，尾段走跌，最多跌109點或0.73％，低見14,996點，全日收市報15,007點，跌98點或0.65％，成交4,937.16億元。

滬深300指數報5,483點，升9點或0.17％；創業板指數報3,193點，跌6點或0.21％。

各類股個別發展，有色金屬、煤炭股跌逾2％；化工、石油股跌逾1％；電力、鋼鐵股偏弱；水泥股升逾1％；金融、房地產股走穩。

(工商 )