美國婦人羅莎在一處豪宅擔任清潔專員20年，受到新冠肺炎疫情影響，被迫放無薪假，生活頓時陷入困境，不過儘管拿不到薪水，她依舊敬業的完成份內工作，有住戶得知她的情況後深受感動，決定給她送上一份大驚喜！

羅莎被迫放無薪假後，生活陷入困境，只好暫時投靠自己的姐姐，儘管頓時失去經濟收入，但她依舊堅持上班，敬業的完成自己份內工作，甚至每天笑容滿面的迎接住戶，而這棟高樓豪宅的每位住戶都很喜歡她，幾乎把她當朋友一樣看待。

因此住戶們得知羅莎的處境後，相當捨不得，於是決定付出行動，聯手送上一份「入住頂樓豪宅2年」的大禮，幫助她度過難關。

於是住戶們串通房仲，要給羅莎一個驚喜，當房仲帶羅莎前往豪宅頂層後，羅莎還以為這是她未來即將清理打掃的地方，看了室內格局後驚嘆「希望這家人喜歡做飯，因為這廚房很完美」，接著又建議新房客可以在陽台用望遠鏡賞月觀星，完全沒想到自己就是豪宅的新主人。

最後房仲才告訴羅莎實情，說大樓的住戶一致認為羅莎幾十年來對於這棟建築物貢獻良多，很多住戶都很喜歡她，「我知道今年對妳和家人來說非常難熬，經濟上出現了困難。我這裡有一份合約，這是住戶們送妳的大禮，現在妳要做的，就是簽名並拿取鑰匙，這層公寓在未來2年，都是妳的了！」

據悉，這層公寓佔地2500平方英尺（約70.2坪），共有4房、3衛浴，以及2間衣帽間和2處室外空間，羅莎得知自己就是豪宅的新主人後，不敢置信的流下感動的淚水。

不少網友看了也紛紛留言直呼「這是善良的人應得的」、「羅莎是個勤奮的人，也是個好人」、「生活穩定的人，真的無法想像底層人口是怎麼生活的」、「這對她和她的家人來說，是莫大的幫助」。