美國紐約車站日前出現一幕驚悚畫面，有男子目擊火車月台上有兩隻鴿子，似乎看準了火車即將進站，竟然聯手將另一隻同伴推下鐵軌，畫面曝光後網友全看傻了，痛斥「這根本是謀殺！」

紐約一名男子日前在月台上目睹兩隻鴿子聯手謀殺同伴的駭人現場，畫面中可見，有三隻鴿子在月台上打架，其中兩隻鴿子展開翅膀聯合圍堵另一隻鴿子，接著用身體不斷將對方朝鐵軌方向推進，接著在月台邊狠狠地將牠推落鐵軌。

巧合的是，當被害的鴿子墜落鐵軌後，下一秒一輛火車隨即高速進站，主事的兩隻鴿子也迅速的揮翅飛起，但這時卻遲遲未見受害鴿子的身影，驚悚瞬間讓現場的人全部嚇傻了，崩潰直呼「什麼？不會吧！牠們在殺鴿子？天啊牠們在殺鴿子！」

影片於本月2日PO出後，短短不到2天就累積逾1200萬觀看次數、20萬人分享轉發，不少網友紛紛留言回應「這根本是謀殺」、「我到底看了什麼，太崩壞了」、「這是什麼黑社會的電影嗎」、「鳥生也很不容易」、「會不會是牠知道的太多了，只好被滅口了」。