與吳孟達合作最多台女星 葉全真曝他私下1暖舉惹淚

港星吳孟達日前因肝癌病逝，享壽70歲，消息震撼港台演藝圈。和他合作最多作品的台灣女星葉全真，今(10日)出席記者會，許久未在鏡頭前露面的葉全真，回憶與達叔過往互動忍不住哽咽，更透露他私下暖心面。

葉全真透露其實達叔會要認識他的人叫他達哥，藉此拉近彼此的距離。(圖/摘自葉全真臉書)

葉全真表示，吳孟達私下非常照顧她，無論是生活上或工作上都有無微不至的關心，每次到不同地方拍戲，達叔也會請助理特別來詢問生活是否習慣，有沒有缺東西等等，更透露其實達叔會要認識他的人叫他達哥，藉此拉近彼此的距離。

葉全真和吳孟達合作超過十部以上作品。(圖/摘自葉全真臉書)

葉全真和吳孟達合作超過十部以上作品，其中包括《烏龍院》系列和《中國龍》等片，兩人有許多場對手戲，在片場葉全真也常常會向吳孟達請教，她說到達哥雖然是大前輩，但相處起來卻不會讓人有壓力，反而會很想親近他。

距離上次與吳孟達見面是2017年拍攝新版烏龍院，她說到：「那時候達哥看起來瘦很多，我有問他身體還好嗎?他說就是心臟不太好但是沒關係。」葉全真表示，之後得知吳孟達過世的消息時當場愣住，完全不敢相信這是真的，她感念的說：「我真的覺得他是我們這一行藝人的典範跟楷模，我覺得我能跟他認識是我的幸運，我會一直把他放在心上。」

(攝影、剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)