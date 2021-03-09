現代版愚公移山！大陸河北省石家莊市一名村民，20年前因妻子過河時意外摔倒，他便承諾要幫她蓋一座橋，當時村民都覺得不可能，甚至在看他笑話，但他並未因此感到氣餒，花了5年的時間，徒手搬石塊成功建橋，日後這一座橋還被村民稱為「愛情橋」，兩人的感情也令人羨慕。

綜合陸媒報導，贊皇縣黃北坪鄉的了絲坡村是一個山村，住家和農田被一條寬約20公尺的河道分隔，村民趙振書回憶說，2001年妻子晏愛維踩石頭過河時，不小心滑倒，他趕緊將對方扶起來，所幸妻子並無大礙，但他也承諾要建一座橋，讓妻子能夠安心過河。

由於工程並不簡單，若沒有決心根本難以完成，當時他們先開鑿附近小山，取石頭做為建材，晏愛維表示，村民得知他們要建橋後，起初都不相信，「在這像看熱鬧一樣，看笑話一樣」，面對村民的質疑，他們便於2003年開始動工，不過夫妻倆對建橋都沒有經驗 ，因此一開始並不容易。

再者，山上的石頭太大顆，夫妻倆只能先鑿開石頭，再將其運至施工地點，於河溝兩邊打磨兩塊大石頭做為地基，再建造兩道磚牆，並用石頭推疊在一起，靠石頭相互支撐做成拱型，親手搬運約2萬塊石頭，花了5年的時間，終於成功蓋出一座長24公尺、寬4公尺、高約6公尺的石橋。

了絲坡村官員王俊國表示，為了表彰趙振書夫妻倆，並紀念這一座石橋，兩人居住的胡同已正式命名為「石橋胡同」，縣政府甚至還在石橋上加裝護欄，由於石橋非常堅固，因此也方便其他村民，作為農用車來往農地的通道。不少人被兩人的愛情故事感動，但也有人提出質疑「沒算做未經批准的違章建築？」。