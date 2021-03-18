根本像是在刀背上開車！大陸重慶市石柱七曜山上，有一條被稱為「刀片天路」的公路，兩側皆為幾百公尺深的懸崖，旁邊還設有50座風力發電機，有時風大時，車門甚至打不開，讓不少網友直呼「這個山路真的需要駕駛技術夠厲害的人才可以走啊！」。

綜合陸媒報導，七曜山上從六塘鄉到大風門，有一條沿著山脊修建的公路，道路兩側都是懸崖，而且深度幾十至幾百公尺，此路段又被稱為「刀背梁」，是七曜山主脈，三星鄉副鄉長表示，「全長約20公里，其中最險的差不多5公里長，這個公路是2016年，風電集團在在大風門修風力發電機時，建的施工道路」。

直到2018年，交通局又投入1300多萬，對道路進行硬化，由於沿著山脊所建，因此從空中俯瞰，看起來像被修於刀背上，畫面壯觀又險峻，而公路上設有50座風力發電機，三星鄉五斗村村行政官員田雲介紹，「大風門屬於三星鄉五斗村，這條路給村裡帶來了振興的希望」，過去遊客並不多，主要都是來避暑，不過路修好後，不少遊客慕名而來。

不僅如此，這一條公路也路有歷史價值，過去曾用於運送鹽巴與礦石，還曾有鉛鋅礦，在明朝時盛極一時，山上還有文物保護區，是重慶冶鋅遺址群，規模在古遺址中較為少見。不少網友表示「第一次看到沿著山脈修的路，看著像一刀劈開的」、「風車發電的地方一般地勢都比較高，風也比較大，能吹到你懷疑人生」、「非常好奇這條路到底是怎修建起來的，實在是神奇」、「這個山路也太可怕了吧，感覺開著車人都在發抖」。