你是否像影片中的布丁與朵朵一樣，有時需要早出晚歸，但大清早捷運與公車卻還沒發車，又或者需要去某個大眾運輸都到不了的地方，下車後只能徒步前往，費時又費力。即使大眾運輸網已日漸發達，但市區內移動仍然有些麻煩。為解決都會區通勤困擾，格上租車近期推出新形態汽車共享方案，只要操作Go Smart app，即可迅速租車還車，大大提升城市移動的便利性。

格上車共享使用app操作，借車還車都方便。(圖/中時新聞網攝)

【app借車手續簡單 比租車更方便】

格上Go Smart汽車共享完全使用app操作，透過地圖查詢功能，就能知道附近哪裡可以租車，抵達租車據點後，花不到一分鐘的時間即可完成借還車與付款手續，相較於平常到實體門店租車須填寫一大堆資料，app借車顯得方便許多，而且即使汽車停放在地下室或是深山野林等其他訊號較薄弱的地方，也可利用藍芽功能進行租車，不受網路影響。

其中，布丁也提到許多租車者的疑慮，那就是「店家怎麼知道我租車時，車身是不是有擦傷或其他問題呢？」因此在取車之前須拍照上傳整體車況，來確保自身權益。進入車內可以發現，格上Go Smart汽車共享的車輛內部十分乾淨，因為每次客人還車後，均會有專人打掃消毒，乾淨衛生程度讓布丁十分滿意。

保養車的花費讓許多小資族負擔不起。(圖/中時新聞網攝)

【共享汽車好處多 為自己省下大筆保養費】

「養車」對於小資族來說是一項沉重的負擔，除了開車花的加油費以外，定期保養更是一筆可觀的支出，包括至車廠更換機油與零件等，甚至停車也是一大問題，每年還要支付一筆可觀的稅金及保險費用，且需定期跑監理所檢驗，花錢又花時間。研究報導指出，現在許多年輕人已拿不出買房的頭期款，更遑論再籌一筆資金來額外購買車位。現在格上推出共享汽車，以小時來計算費用，每小時最低只要92.4元起，不定期還會推出各種優惠，只需少少花費即能隨時享受擁有一台車的便利性，還能省下買車、養車這些額外支出，減輕不少經濟負擔。

下載app並加入會員，即可取得格上Go Smart汽車共享最新優惠資訊。(圖/中時新聞網攝)

【下載app即可追蹤格上Go Smart汽車共享最新優惠資訊】

下載格上Go Smart app並加入會員，可以第一時間獲得最新資訊，上面也會不定期分享各種優惠活動，舉凡汽車共享、叫車、租車、包車與其他移動服務，格上Go Smart一應俱全，讓移動更聰明便利。

(中時新聞網)