苗栗縣政府輔導青年創業築夢，除了打造青年創業指揮部提供資源，苗栗縣長徐耀昌更多次透過網路直播，為青年店家打響知名度，30日更前往Vu cafe烏色咖啡擔任一日咖啡師，鼓勵青年洄鄉創業完成夢想，為地方注入活力。

苗栗縣政府活化城市規劃館，打造成為青年創業指揮部規畫青年創業工作坊、創業進駐空間、多功能團練教室、共享空間、後生共下沙龍空間等，並招募6組店家進駐營運。其中Vu cafe烏色咖啡創辦人謝兆騰從台北返鄉創業，進駐青年創業指揮部空間，完成開咖啡廳的夢想。

謝兆騰原為籃球運動員，心中一直有開咖啡廳的夢想，參訪體驗國內外特色咖啡廳，蒐集觀察裝潢設計、音樂、咖啡、甜點及服務，並秉持「運動家不放棄的精神」，考取SCA國際咖啡師證照，努力增進咖啡理論及實務上專業度，親手打造獨具一格的黑調極簡文青風格咖啡廳，結合客家元素研發咖啡與甜點，除了烏色拿鐵、芝麻牛奶、芝麻生乳酪蛋糕及鬆餅等，還有結合苗栗當地客家傳統風味的擂茶牛奶及鬆餅等，期望持續創新研發咖啡與甜點的各種可能，帶給客人多重享受。

苗栗縣政府積極輔導青年創業，苗栗縣長徐耀昌透過臉書直播協助行銷青年店家特色。（何冠嫻攝）

30日徐耀昌走訪Vu cafe烏色咖啡擔任一日咖啡師，並透過臉書直播，協助行銷店家特色，對烏色咖啡特色與餐點讚不絕口。徐耀昌表示，近來相繼成立竹南海洋青年創業基地、三義勝興365青年創業基地及青年創業指揮部，營造友善創業環境，有效整合產官學資源，提供業師輔導、講座論壇，打造品牌市集「菁市集」等，期望青年相互共學分享、團結互助、凝聚情感，成為彼此夥伴，在青創基地實現夢想。

(中時 )