大陸山西省運城中條山山腳下一個農村裡，種了一棵能治病的怪樹，甚至還可以用於洗衣服、洗澡，被屋主視為寶貝，祖孫5代都保護著這一棵樹，如今它擁有400年的歷史，前幾年甚至有人出價18萬(約新台幣78萬)購買，但他們堅持不賣。

綜合陸媒報導，60歲周姓屋主居住在中條山山腳下一個農村，從他有記憶以來，自家院子裡就長著一棵神奇老樹，不僅可以治病，還能洗髮、沐浴、洗衣服，透露老一輩當初就是相中這一棵大樹，因此才將地坑院(平地向下挖坑，形成方形天井，再從四壁開挖窯洞，又稱作「地下四合院」)建在下面。

而這一棵老樹是皂莢樹，經過專家鑑定後，發現它擁有400多年的樹齡，高約20多公尺，樹身要3個人才能抱得住，由於這種老皂莢樹在當地非常稀有，因此近幾年被當地政府掛上古樹的鑑定牌子，而當地居民表示，這一棵皂莢樹用途很廣，不僅能作為藥用，皂莢刺還可當作藥材，或用於洗衣服、洗頭髮，有美容的功效，過去村內就有人專門收購。

如今這一棵皂莢樹已被村民視為寶貝，周姓屋主提到，過去有不少人來看樹，一開始出價6萬購買，前幾年價格更是開到18萬(約新台幣78萬)，但他們從未想賣樹，村人也認為，這棵樹已經活了400多年，不可以隨便移動，且如今也是受政府保護的樹木，全村的人更認為，皂莢的諧音就是「造家」，老樹有保護村民的作用。