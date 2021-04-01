為保護蠶豆症體質國民健康，環保署日前宣布今年2月起公廁不使用萘丸。各地方環保局巡查後仍有21間公廁使用萘丸，以市場6座最多，觀光風景區、公園等次之，皆已不再使用。

行政院環境保護署自今年2月1日起宣布全國列管4萬6000餘座公廁不使用萘丸，如發現公廁使用萘丸者，將請公廁管理單位於7天內改善，未完成改善者該公廁立即降低評等並公布於網站。

環保署統計，截至3月30日止，各地方政府環保單位共同巡檢及複查共約6萬4000座/次，發現21座公廁有使用萘丸，其中市場6座、觀光地區及風景區5座、公園4座，加油站3座，機關、超商及寺廟各1座；有使用萘丸的管理單位均已立即配合改善不再使用。

根據研究，國人蠶豆症發生率約為1.61%，估計全台約有10萬名患者須經常注意自身周遭潛在的危害，萘是蠶豆症體質者應避免接觸的物質，會對其造成危害；今年1月1日起萘丸產品標示警語文字為「蠶豆症體質者請勿使用」，且該文字大小不得小於0.5公分等措施。

環保署再次提醒，萘丸主要功用為驅蟲，非公廁清潔維護上必須使用產品，且市面上已有其他不含萘成分的替代產品，如益避寧、拜富寧、賽滅寧、賽酚寧、天然精油（天然樟腦、香茅）等成分產品可供選擇。（編輯：陳清芳）1100401

(中央社)