大陸電信設備巨頭華為遭到川普政府追殺，不僅被列入實體清單，導致美企被迫暫停與華為業務往來，甚至在2019年5月遭切斷晶片供應管道，甚至連全球晶圓代工龍頭台積電都無法供貨，消費者業務部門面臨重大挑戰，華為創辦人任正非則是另闢新路，聲稱要提高華為的雲端業務比重。陸媒最新消息指出，華為預計解散其雲端和人工智慧部門，並拆分成2個部門。

面對美國封殺，華為海外市場大緊縮，手機業務被迫拆分保命，旗下品牌榮耀手機賣給有國企背景的的深圳市智信新信息技術，但華為本身仍不放棄研發5G手機，預料將採用麒麟9000處理器。華為創辦人任正非則表示，將提高華為的雲端業務比重，但他也坦言，華為的雲端服務只有中等水平，尚未達到高級水準。

據陸媒《財新》報導，華為在4月2日備忘錄提到，雲端和人工智慧部門將拆分成2個部門，其中伺服器與硬體儲存業務，將由華為的網路產品和解決方案部門納入，該部門也負責產品研發。

華為常務董事余承東曾在今年初，被任命為華為雲端和人工智慧部門的總裁，華為高管Zhang Pingan則是負責華為消費者業務的雲端服務。華為組織變動，顯示該公司在設備製造商轉向至服務供應商遇到困難。華為原本的核心業務，包括商用通訊；企業業務以及消費者業務，並在2010年起啟動雲端業務業務，並在2017年成立專門部門，並強攻市場。

雖然根據Canalys數據顯示，華為2020年第四季，成為大陸第二大雲端供應商，市占率達17.4%，華為輪值董事長胡厚崑也曾在3月底的簡報提到，華為雲端業務在2020年營收年增168％，但如同任正非所說，華為雲端業務算不上高級水準。

也有華為的員工爆料，華為進入該市場太晚，其業務能力遠遠落後競爭對手，目前以大陸電商巨頭阿里巴巴的超過40%穩坐龍頭寶座。

(中時新聞網)