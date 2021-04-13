第18屆華為全球分析師大會4月12日至14日在深圳召開，在「雲與計算，開啟數字化轉型新階段」峰會上，華為公布2020年雲與計算業務進展：華為雲在中國公有雲服務市場位居第二、全球IaaS市場位居第六，全球增速最快。華為存儲市場占比位居全球第三、中國第一。

搜狐報導，華為雲與計算全球Marketing與銷售服務部總裁石冀琳表示，2021年華為將繼續堅持創新，優化產業組合，增強產業韌性，尤其是增強軟體能力，並通過沃土計劃2.0做肥「黑土地」，讓我們能更好地服務客戶，使能夥伴，共同推動產業發展。

截至2020年12月，華為雲已上線220多個雲服務、210多個解決方案，已發展超過19,000家合作夥伴，匯聚160萬開發者，雲市場上架應用超過4,000個。Gartner報告顯示，華為雲全球IaaS市場排名上升至第六，全球增速最快；Canalys報告顯示，華為雲連續四個季度位居中國公有云服務市場第二。

截至目前，已有超過10個城市智能體、600多個中國政務雲、30多個國家級部委、超過220家金融客戶、300多家SAP上雲客戶、30多家TOP汽車製造企業、超過14家TOP基因公司選擇華為雲。

在Gartner魔力四象限中，華為存儲連續五年位列領導者象限，2020年度市占率全球第三、中國第一，Gartner對華為存儲的戰略前瞻性、產品解決方案的完整性和持續創新能力給予了充分肯定。

華為存儲目前已進入全球150多個國家和地區，服務超過15,000家客戶，廣泛應用於運營商、金融、大企業、能源、醫療、教育等多個行業。如今華為已經進入全球存儲第一陣營，成為引領存儲產業發展的重要力量。

(工商 )