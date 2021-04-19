台北京站大樓發生火警，起火點是君品酒店5樓，君品酒店表示，今日下午3時5樓戶外陽台因不明原因發生火災，當下即立刻疏散並通報消防隊，目前火災均已熄滅，無人員和重要財務損失。

不過火災仍有影響，今晚6樓雲軒西餐廳廳因5樓煙霧往上竄，將暫停營業做盤點整理，5樓宴會廳和17樓頤宮則是正常營業，客房住宿亦正常營業。

君品酒店強調，對於火災發生原因，將配合消防單位調查處理。特別對於受到驚擾的客人及鄰居致歉，並深深感謝第一時間撲滅火勢的消防隊。

(中時 )