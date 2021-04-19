京站5F失火 君品雲軒今晚暫停營業 16:542021/04/19 中時 黃琮淵 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市華陰街、承德路口的京站大樓交九轉運站發生火警意外，消防局派員搶救滅火。(陳君瑋攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北京站大樓發生火警，起火點是君品酒店5樓，君品酒店表示，今日下午3時5樓戶外陽台因不明原因發生火災，當下即立刻疏散並通報消防隊，目前火災均已熄滅，無人員和重要財務損失。 不過火災仍有影響，今晚6樓雲軒西餐廳廳因5樓煙霧往上竄，將暫停營業做盤點整理，5樓宴會廳和17樓頤宮則是正常營業，客房住宿亦正常營業。 君品酒店強調，對於火災發生原因，將配合消防單位調查處理。特別對於受到驚擾的客人及鄰居致歉，並深深感謝第一時間撲滅火勢的消防隊。 君品酒店傳火警 6樓西餐廳今晚暫停營業 中捷綠線25日通車 六房媽會祈福求順利 (中時 ) #5樓 #君品酒店 #暫停營業 #消防隊 #火災 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利百景攜手荷蘭史都特 將投資30億興建石化儲運基地 11:382021/04/19 財經 瑞薩電子失火廠房復工 5月底前完全恢復產能 22:042021/04/19 財經 台中民宅大火3童喪身火窟悲劇 3歲女童生日遇火劫變忌日 21:022021/04/19 社會 新錢潮 網路行銷名師點出「宅心仍厚」賺錢術 20:182021/04/19 財經 《觀光股》台北君品酒店驚傳火警 幸無人傷亡 16:492021/04/19 財經 北投麗禧酒店向媽媽示好 名字有「麗」、穿粉衣泡湯有好康 12:522021/04/19 生活 環保署空品改善評比 雲縣獲特優 04:102021/04/19 地方新聞 民生國中初體驗 男女2金入手 04:102021/04/19 運動天地 關帝廟祈雨祭出雷電旗 陳其邁求老天幫忙 13:302021/04/19 生活 北市京站竄火 君品酒店5樓陽台機房濃密黑煙狂竄 警消急撲滅 15:292021/04/19 社會 改制彰化縣立和美高中 4年內翻新5棟樓 17:232021/04/19 寶島 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 兵家必爭！華府頻出招 專家警告台積電中立營運陷難關 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 全球疫情再發燒 美股開盤跌百點 特斯拉挫3％ - 財經 別只看貨櫃三雄 散裝航老闆1句話股價噴了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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