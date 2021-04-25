文化局長李安妤（右）向縣長楊文科說明《續修新竹縣志》，4月出版第一本〈卷二．土地志〉。（羅浚濱攝）

新竹縣政府致力《續修新竹縣志》，在近百位學者教授參與協助，籌辦和纂修歷時5年，第一本〈卷二．土地志〉在4月先行問世，後續各卷將陸續出版，全套共9卷40篇，約300萬字，預計年底全數出版，未來民眾可在各大圖書館及獨立書店一同見證新竹縣過往記憶。

「縣不可無志，國不可無史！」縣長楊文科感謝撰修團隊及各界文史專家學者，協助續修民國81到104年的新竹縣志，除保留珍貴歷史資料外，更能增進民眾對新竹縣的了解，藉此可提升區域發展史的知識水準，發揮地方志「存史、資政、教化」的功能。

《續修新竹縣志》聘曾任台北大學人文學院院長的張勝彥教授擔任總編纂，張教授率領編纂團隊碩彥名儒，擔任各卷主持人，從2016年起草編纂，整理文獻異傳和百家雜語，為新竹縣留下珍貴的歷史記述。

張勝彥表示，新竹縣具有物產豐富和族群多元等特色，縣府為打造文化科技智慧城，訂定綠能光電、生技醫療、文化創意、觀光旅遊、精緻農業等五大產業為發展主軸，多年來已展現極具特色的人文風情，纂修的新竹縣志共為八志，各志分由台灣史學術界暨相關專業領域學者專家同步進行纂修，再由他負責全志的總審訂工作。

文化局長李安妤表示，出版第一本〈卷二．土地志〉為台師大教授韋煙灶領導撰修團隊，藉著地理資訊系統，充分利用繪製主題地圖、統計圖表、照片及遙測影像地圖等，運用田野調查，完整呈現新竹縣地理環境及其變遷的面貌。

參與校稿工作的六家國小校長何明星說，韋煙灶教授撰修的土地志，將新竹縣約略以省道台三線為界，形成一條明顯的大地理界線，藉以貫穿本卷四篇內容，提供新竹地區地理環境概念的理解外，更具有傳統風水學趨吉避凶的生活實用價值，是土地志是非常重要的創舉。

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