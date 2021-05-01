今天是五一勞動節，面對勞工長期低薪困境，時代力量今提出最低工資快立法、勞保年金要保底、放寬工會籌組門檻等三大訴求，主張最低工資應並考量物價水平、勞動生產力等經濟指標，最低工資至少拉高至3萬元，呼籲立法院盡快完成修法，落實勞工權益保障。

立法院日前三讀通過《勞工職業災害保險及保護法》立法，擴大勞保加保對象至千萬勞工強制納保，並全面提升給付保障。不過，時力認為仍有不足之處，近期辦理三場公聽會，邀請專家學者探討相關議題，未來也將持續協助勞工爭取福利。

陳椒華今率領黨公職參加五一大遊行，陳椒華表示，勞工長期低薪問題，時力主張最低工資應提高到3萬元，並將物價水平、勞動生產力等經濟指標納入調薪參考依據。

時力祕書長白卿芬說，不僅最低工資要提供，保障在職的勞工，時力也主張勞保年金要保底，勞工朋友辛苦一輩子，如果每個月只能領1萬多如何活下去，退休勞工每月至少要領到可以保障基本生活的退休金，世界各國都是如此，台灣不該隔絕於世界各國之外。

今年是新勞動三法施行十周年，時力近期邀請專家學者舉行座談會，探討新勞動三法的問題，時力黨團主任賴嘉倫說，與會人士提出提升工會組織率及擴大團體協約覆蓋率等建議，因為這十年來工會組織率很低，勞工爭議協處上勞工屬於弱勢，時力未來也將推出新勞動三法修法草案，改善勞工權益。

(中時 )