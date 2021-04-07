美國萬事達卡經濟研究所（ Mastercard Economics Institute）周二出具報告指出，與前兩年相比，2020年全球消費者的網購金額暴增9000億美元。經濟學人智庫則表示，全球線上銷售額在去年創下史上最大增幅後，今年的成長力道勢必將放緩。

萬事達卡經濟研究所在報告中指出，消費者將重返餐廳用餐，並將回到商店在現場採購服飾與鞋子，不過，他們仍將繼續在線上血拚，維持疫情期間養成的習慣。

由於消費者為了防疫不出門，幾乎所有零售商的線上銷售額都出現爆炸性增長。去年電商占全球零售銷售額的五分之一，高於2019年的七分之一。

萬事達卡首席經濟學家Bricklin Dwyer表示，在去年增加的9000億美元線上消費額中，約20%～30%將一直維持到2021年與之後幾年。但他也表示，長期而言，電商的成長將不平均，且將取決於零售商所販售的產品、他們如何調整商業模式，以及消費者偏好的購物方式。

經濟學人智庫出具報告指出，受疫情影響，去年全球線上零售銷售額成長32%，達到2.6兆美元，創下歷史新高，同一期間，整體零售市場則萎縮逾2%。報告並指出，隨著經濟逐漸解封，今年起網購市場的成長力道將無可避免地下滑，但受到開發中國家與網購外送市場的帶動，到2025年線上零售額占比將較2019年的10.3%擴大近1倍，達到20%。

(時報資訊)