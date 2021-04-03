以紅蘿蔔碎、玉米粒、豌豆仁組成的三色豆，因為色彩鮮豔，經常被拿來作為炒飯的點綴菜色，也是便當店的常見配菜，但是對許多人而言，三色豆之於料理是一場天大災難，或是「很混」的菜色，讓人難以忍受。然而這道料理其實歷史已久，有其神聖的存在意義。

作為眾多冷凍蔬菜的一種組合，在國外其實還有其他常見的品項，包括西蘭花、四季豆、菠菜，以及配墨西哥菜的彩椒等。而由紅蘿蔔碎、玉米粒、豌豆仁所組成的冷凍三色豆，最早是1930年由Clarence Birdseye所研發，其目的是為了在蔬菜難以生長的寒冷地區，提供具有營養價值且便利性高的衛生食物。

但其實三色豆作為冷凍食品，除了紅蘿蔔之外，豌豆仁和玉米粒並非真正的蔬菜，而是被歸類在澱粉類主食，富有維生素C、β胡蘿蔔素，不會因冷凍失去營養價值，過去也有人在災難受困時，靠著三色豆存活下來，可以說是一種「救命菜」。

此外，市面上的三色豆幾乎是切成丁狀的形式販售，在提供營養之餘，也大幅提升了便利性，讓不少懶得切紅蘿蔔、挑豌豆仁、刮玉米粒的家庭主婦和餐廳廚師有了快速料理的友善選擇。

只是三色豆最為人詬病的是，經過冷凍脫水後，堅硬難以咀嚼的口感，加上紅蘿蔔特有的生味讓不少人難以接受。過去也有網友針對三色豆如何料理才美味進行討論，就有人分享，不妨將三色豆與蝦仁一起清炒，成品不僅色澤翠綠，加上新鮮蝦仁的口感堪稱一絕，也有人說跟絞肉一起拌炒很美味，或是做成可樂餅也很豐富。