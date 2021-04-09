世界各地有不少奇葩建築，其中位於黎巴嫩馬納拉（Manara）就有一棟4樓高的「紙片屋」遠近馳名，最短寬度僅有2英尺（約61公分），是該國最「窄」建築物，更被當地人稱為「al-Ba`sa」，在阿拉伯語中有「怨恨」的意思，背後源自於一對兄弟爭產的恩怨情仇。

這棟建造於1954年的紙片屋，最窄的寬度僅有61公分，最寬的地方也不過4公尺，側面一眼望去簡直像是一道牆，幾乎無法舒適居住。而這棟高樓窄屋的由來，則是源自於一對兄弟在繼承家產的過程中，哥哥拿到地理位置較好的一塊土地，這讓弟弟心生怨懟。

沒想到幾年後，因為當地都市計畫變更，弟弟的部分土地遭到政府徵收，僅剩下零碎的土地，這讓兄弟間的嫌隙日益擴大，尤其是弟弟看見哥哥在繼承的土地上建造了一棟以海景為賣點的樓房，讓他心生不滿，憤而賭氣在哥哥房子的正前方，蓋了這棟紙片屋，搶當海景第一排，完完全全的將哥哥房子前方的百萬海景給擋住，藉此重挫哥哥的房價洩憤。

這棟紙片屋每層僅2套住宅，在過去戰爭期間曾是難民居所，更一度被用於經營妓院，不過67年過去了，如今早已人去樓空，但因為外觀獨特成了熱門的打卡景點，並且受到當地法律保護，可以免於被拆除。