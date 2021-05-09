近年來外送平台崛起，只要動動手指就有美食送上門，不過卻也因此衍生出不少問題。最近泰國一名外送員按照地址騎車送餐，豈料卻越騎越偏僻，最後甚至來到了一處無人公墓，讓他覺得有些毛毛的，為了緩和緊張的氣氛，他還搞笑詢問：「請問是誰點的餐？麻煩舉個手」，影片在TikTok曝光後，掀起熱議。

綜合泰媒報導，猜納府一名外送員Boy Sittichai Muangn日前接到2杯飲料的訂單，取完餐點後就依照定位騎車送餐，然而他卻發現自己越騎四周景色越荒涼，於是中途想要打給客人確認地址，但對方一直沒有接聽，他只好硬著頭皮繼續騎下去。

沒想到最後居然被帶到一處公墓，讓他頓時感到有些毛毛的，為了緩解緊張的氣氛，他還搞笑地朝著空無一人的墓地喊道：「請問是誰點的餐？麻煩舉個手」。事後，他將這段影片分享到TikTok上，才短短2天就吸引將近60萬觀看人次，網友們紛紛留言：「還好是白天，不是晚上」、「如果是晚上就太恐怖了」、「所以顧客真的是人嗎？」、「你不怕等一下有人從土裡坐起來嗎？」。

報導指出，最後Boy Sittichai Muangn有順利聯絡到客人，並將飲料送達，對方的訂餐地址距離公墓只有300公尺。不過這並不是Boy Sittichai Muangn第一次被定位「捉弄」，過去曾有一筆訂單顯示在河中央，害得他只能揹著外送箱、搭船尋找客人。