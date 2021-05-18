新冠肺炎疫情仍在全球延燒，世界各國不少店家都紛紛禁止內用，只提供外帶，但偶爾還是會出現無視禁令的「奧客」。英國一間餐廳就被民眾目擊有客人不顧防疫，將口罩掛在脖子上，在店內用餐，他急忙報警檢舉，豈料警方來到現場後，卻發現全都只是烏龍一場。

根據《環球新聞》報導，英國自4月12日逐步放寬封城禁令，酒吧、餐廳、健身房和理髮廳等地都可重新開始營業，但酒吧和餐廳都只有戶外部分開放，無法「內用」，直到昨（17）日才進入「第三階段解封」，餐廳、酒吧可恢復內用，電影院、劇場、博物館等室內娛樂設施也都將重新開放。

不過在第三段解封開始之前，有民眾竟在哈利法斯（Halifax）某間餐廳內，看見有客人不遵守防疫規則，大膽將口罩掛在脖子上用餐，氣得急忙向警方檢舉，餐廳老闆麥克（Mike Cormier）表示，事發當天早上他和往常一樣在店裡獨自工作，不過卻有一台警車突然出現。

警察下車後一直盯著餐廳的大片玻璃窗，麥克瞬間就意會過來發生了什麼事，連忙走出店外說：「希望不會有人因為這具人形模特兒打電話報警」，警察聽完後也明白這全是誤會一場，隨後坐上警車就離開了。

事後麥克也替人形模特兒拍了一張照片，上傳到餐廳的Instagram，並懇求所有的民眾：「不要向警察檢舉我們，我們只開放外帶和外送，沒有內用。而這只是一具用來示範社交距離的人形模特兒」。