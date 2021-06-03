大象不只智商高、記憶力強，甚至與人一樣有感情。英國一名鋼琴家10年前愛上大象，便決定彈鋼琴給大象聽，先前他在泰國北碧府的大象保護園區「大象世界」進行演奏，豈料待在一旁的眼盲大象聽到一半竟流下眼淚，讓不少人看了非常不捨。

巴頓為眼盲大象演奏，沒想到牠竟流下眼淚。(影片來源/youtube/Paul Barton)

現年60歲的鋼琴家巴頓(Paul Barton)與雕塑家妻子關(Khwan)，非常重視野生動物的議題，巴頓提到「妻子雕塑對象是野生動物，每次作品需花2天的時間完成，因此我們很常與大象接觸，久而久之，我們很了解牠們的情緒，也因此愛上大象」，在50歲生日那天，他更下定決心要彈鋼琴給大象聽。

巴頓與北碧府(Kanchanaburi)的「大象世界」(Elephants World)進行討論，園方同意他將鋼琴搬進園區內，裡面有超過30隻因伐木或觀光需求受傷，也有因年紀大而生活於此的大象，他認為人類虧欠大象太多，希望透過琴聲撫慰牠們的心靈，經常演奏巴哈(Bach)、貝多芬(Beethoven)及莫札特(Mozart)的音樂。

巴頓第一次在象群裡演奏貝多芬的《悲愴奏鳴曲》，沒想到吸引到一頭公象帕拉(Plara)的注意，牠過去在森林搬運木材時，意外被樹枝刺傷眼睛而失明，甚至被主人砍掉象牙後拋棄，導致帕拉傷口遭感染，之後被送來「大象世界」生活，當時巴頓經常彈琴給牠聽，兩人就像知音一樣，帕拉最終因細菌感染於2012年過世。

另外，還有一隻頭老象羅賽姆(Romsai)，不僅脾氣暴躁，且經常打傷同伴，所以脖子還被掛上「危險勿近」的牌子，而牠雙眼全盲、後腿重傷，象牙也被人連根拔起，所以牠對人類非常不信任，只要有人靠近牠就會嘶吼，沒想到巴頓演奏起貝多芬《命運交響曲》時，羅賽姆竟冷靜了下來，甚至半跪受傷的左腿望向遠方，巴頓還曾為一隻眼盲母象Lamduan演奏，只見牠聽到琴聲後，竟隨著音樂搖擺身體，之後甚至還流下眼淚。